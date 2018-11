Lleva dos meses de diputada y ya pasó por tres partido y una vía independiente

REDACCIÓN 09/11/2018 05:58 p.m.

Monterrey, N.L.- La 64 Legislatura de Nuevo León lleva dos meses y nueve días de actividades y la diputada Delfina de los Santos, lleva ya tres partidos y una militancia independiente.

La legisladora llegó a la curul por el Distrito 23 en la Coalición Juntos Haremos Historia, por el Partido del Trabajo (PT) y fue una de las ganadoras en la cascada de triunfos de la izquierda.

Apenas tenían cinco días de trabajos en la actual legislatura y De los Santos decidió renunciar al PT para hacerse independiente y buscar ser una fracción legislativa con sus respectivas prebendas.

En principio rechazó dar los motivos de su renuncia al PT y solo dijo que fueron personales, pero luego rectificó y señaló que fue candidata ciudadana para participar en la coalición Juntos Haremos Historia, por lo que ni siquiera tenía que renunciar al PT para que el Congreso determinara ubicarla como legisladora de la fracción independiente que no existe.

Ante la negativa de aceptarla como independiente por no cumplir los requisitos colocó un escritorio en las puertas del edificio del Congreso para despachar y solo estuvo unas horas en el lugar.

Cómo independiente estuvo solo doce días y se unió al Partido Encuentro Social(PES).

Después, el cinco de noviembre abandonó las filas del PES y se sumó a las de Morena.

"Siempre he sido Morena, porque desde el principio me designaron como Morena, y siempre he pertenecido a la coalición, el hecho está en que las bancadas en las que he transitado son de la coalición, finalmente ya me quedo en Morena, porque ya Morena está bien organizada, hubo un cambio de coordinador, lo cual felicito".

"Aprovecho para felicitar al coordinador, porque la bancada de Morena ya está mejor, ya está muy tranquilo, ya está todo muy organizado y me siento bien en Morena, es un partido por el cual siempre hicimos campaña y fue el partido por el cual más votos yo gané, aquí me voy a quedar porque la población que me dio su voto de confianza siempre estuvo con Morena", recapituló.

"No nos ha dicho específicamente cuáles son las razones, nosotros vemos que si siente que no comulga con la plataforma de la Coalición que la llevó a la diputación, lo más sano es que tome su propio camino. No ha habido explicación, entendemos que ya no le gustó la plataforma, y bueno", declaró Asael Sepúlveda, coordinador de la bancada del PT.

Apenas un día después de cambiar a Morena, la diputada Delfina dió un mal paso y sufrió una caída que causó un esguince.

Bajaba del primer piso a la planta baja cuando resbaló en el último escalón; el personal médico le colocó hielo y un vendaje para unas radiografías.

Delfina de los Santos regresó en silla de ruedas y a la entrada del Congreso se encontró con la también legisladora de Morena, Julia Espinosa de los Monteros; ambas estaban en silla de ruedas.

Espinosa de los Monteros retornaba de una incapacidad de más de 20 días, debido a una fractura de rodilla, y posteriormente una tromboembolia pulmonar que la dejó 20 días hospitalizada.

