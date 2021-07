Llegó a Fiscalía de BC por una modificación a la ley; pretenden perpetuarlo con otra

TIJUANA.- La propuesta del gobernador, Jaime Bonilla para ampliar el periodo de su compadre Guillermo Ruiz Hernández al frente de la Fiscalía General Estatal (FGE), no es la primera reforma legal que pone al abogado tijuanense en el centro de la discusión pública.

Conocido entre otras cosas por su defensa legal de personajes acusados de formar parte del crimen organizado, igual que del polémico casinero Jorge Hank Rhon, y de haber sobrevivido a un ataque armado en 2016, "Titi Ruiz", como es apodado, llegó a la fiscalía gracias a que fue eliminado el límite de edad para ocupar el cargo.

Originalmente la constitución local establecía no más de 65 años de edad, pero esto cambió por iniciativa de Miguel Ángel Bujanda, el ex secretario particular y coordinador de gabinete del ex gobernador panista Francisco "Kiko" Vega, quien incluso logró la curul en la legislatura bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), aunque apenas tomó protesta y se alejó del partido

A la par de la iniciativa que permitió a Ruiz Hernández ser elegido por la legislatura el primero de noviembre del 2019 de entre la terna que envió Bonilla Valdez, también fue creada la FGE, y fue subordinada a ella la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), conformada por la entonces Policía Estatal Preventiva (PEP), y la policía ministerial.

Y esa es una de las preocupaciones de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), quien está pidiendo que sea la siguiente legislatura la que realice foros para escuchar a los especialistas en derecho.

"Se trata de un tema altamente sensible e importante como es la procuración de justicia y la seguridad pública, por lo que habría además que escuchar al gobierno electo quien finalmente es quien tomará las riendas del estado y cargará con esa responsabilidad", dijo su presidenta Catalina Salas Bravo.

Hoy el fiscal general concluye su encargo en 2024 porque fue elegido por 5 años, pero de aprobarse la reforma que propone el gobernador morenista, estaría al frente de la FGE hasta el 2028, abarcando incluso un año del gobierno que siga al de Marina del Pilar, la gobernadora electa.

El equipo de la próxima gobernadora, también emanada de Morena, dijo que por el momento no emitirá ningún posicionamiento sobre la iniciativa, y en el congreso local la oposición está a la expectativa porque esta legislatura termina labores el sábado 31 de julio.

Por eso la diputada panista, Eva María Vazquez, quien votó en contra del nombramiento de Ruiz Hernández en 2019, cree que podría darse una aprobación "fast track".

"La comisión de gobernación trabaja al `contentillo´ del gobernador, y lo pueden dictaminar en cualquier momento. Después solicitan la dispensa del trámite y no nos extrañe que en la próxima sesión del pleno se pueda... o incluso hacer una (sesión) extraordinaria para este tema en particular".

Considera que la propuesta que llegó a Oficialía de partes desde el 12 de julio violenta el Estado de Derecho y no fortalece ni la estrategia ni los programas de la fiscalía, como argumenta el ejecutivo estatal.

"Puede llevar a que se preste a casos que tengan que ver con corrupción. Debería estar el gobernador más preocupado por el fortalecimiento del sistema anticorrupción, que por tratar de dejar a su gente de confianza dentro de las instituciones".

Con frecuencia las sesiones ordinarias del congreso local, de mayoría morenista con sus aliados los partidos del Trabajo (PT), y Verde Ecologista de México (PVEM), son los días miércoles.

Hasta la tarde de este martes no había notificación oficial para sesionar, pero el lunes los legisladores salientes se reunieron con el gobernador Jaime Bonilla en un restaurante de Tijuana.

Lo hicieron para entregar al mandatario estatal, en nombre del Congreso local, un reconocimiento a su labor luego de una iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel Bujanda, el mismo que abrió la puerta para permitir que Guillermo Ruiz fuera electo fiscal hace dos años.

