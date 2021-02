"Llegamos a un acuerdo o los desalojamos", advierten a manifestantes

Monterrey, N. L.- “Llegamos a un acuerdo o los desalojamos”, fue la advertencia de enviados del gobierno de Nuevo león a la activista Rocío Montalvo que se mantiene en plantón desde el siete de enero, primero en palacio de Gobierno y ahora frente al inmueble, con la finalidad de detener una inminente alza de tarifas del transporte urbano.

Sin identificarse los empleados gubernamentales salieron del palacio estatal para llegar hasta la carpa de Montalvo y demás activistas de la organización Únete Pueblo para buscar que se vayan y de esa forma dejar despejada el área de la Gran Plaza para la visita que hará a Monterrey el próximo 20 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Arrestan a manifestantes contra alza de transporte en NL

“El jueves arribaron a Monterrey personas de la ayudantía de la Presidencia de la República para preparar la logística de la visita de López Obrador, y pues, nos vieron, se dieron cuenta del plantón y por consiguiente solicitaron al Gobierno del Estado que busquen una solución para que no estemos aquí”, explica Rocío Montalvo.

Este viernes personal que no se identificó y que dijeron son enviados del Estado, acudieron al área del plantón en la Explanada de Los Héroes, frente a palacio de Gobierno para entablar una plática con Montalvo y decirle que el gobernador Jaime Rodríguez ya anunció que no habrá alza de tarifas de transporte.

“Si ya van cuatro ocasiones que los dice en los medios de comunicación, pero eso no es garantía, necesitamos que lo publique en el periódico oficial, pues ya está autorizado desde hace meses, pero solamente se detuvo su aplicación”, les recordó la dirigente de Únete Pueblo.

Luego los enviados del Gobierno le advirtieron al ver que no cedió: “Pues si no quieren un acuerdo, ni no llegamos a un acuerdo los vamos a desalojar”.

El 20 de enero pasado, Montalvo y seis activistas más fueron desalojados del interior del Palacio de Gobierno donde permanecían desde el siete de ese mes junto a las oficinas del gobernador. Fueron detenidos todos y llevados a la cárcel donde pagaron una multa administrativa al ser acusados de estar en un lugar del gobierno en deshoras.

Luego la autoridad colocó vayas frente al palacio gubernamental para impedir la entrada al inmueble.

De cualquier situación que suceda en contra de los activistas, Rocío Montalvo responsabilizó a las autoridades estatales.

