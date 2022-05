Llega a hospital con herida de 3 centímetros y sale con el brazo amputado en Jalisco

GUADALAJARA.- El 26 de octubre de 2018, un adulto realizaba trabajos de jardinería cuando fue agredido por otra persona con un arma punzocortante, lo que ocasionó una herida de unos tres centímetros en el brazo izquierdo.

El lesionado fue trasladado a la Unidad del Valle de los Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde sólo le lavaron la zona lastimada, le suturaron y le prescribieron medicamento.

Lo anterior provocó que se agravara su salud, pues al día siguiente comenzó con dolor e hinchazón en la herida, por lo cual fue trasladado de urgencia al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde fue diagnosticado con infección de tejidos blandos de extremidad superior izquierda, secundaria a lesión.

Para el 29 de octubre, previa valoración de los Servicios de Traumatología y Ortopedia, pasó a quirófano para aseo quirúrgico y, posteriormente se realizó "la amputación transhumeral izquierda (por encima del codo) al no haber viabilidad de los tejidos".

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco comprobó que la terapéutica empleada por el doctor que atendió al paciente no fue acorde con las necesidades y características de la lesión, pues entre otras cosas, no aplicó la vacuna antitetánica, ni recetó antibióticos. Además, la defensoría evidenció responsabilidad institucional debido a que el lugar no contaba con los insumos esenciales.

Por todo lo anterior, solicitó al presidente municipal, Salvador Zamora, garantizar la reparación integral del daño causado a la víctima y darle un empleo digno como parte de su inclusión.

