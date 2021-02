Llama AMLO “radicales de izquierda” a opositores a termoeléctrica de Huexca

Durante el evento en el que anunció oficialmente la realización de una consulta ciudadana en torno a la operación de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de Huexca, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó “radicales de izquierda” y “conservadores” a quienes con gritos y pancartas se manifestaban en contra de la planta.

“¿Saben ustedes, saben ustedes que en este periodo neoliberal ya la CFE tiene que comprar la mitad de la energía eléctrica que consumimos a precios elevadísimos y hasta con subsidio? ¿Y a quién le gustaría a esas empresas extranjeras…? Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores, escuchen, si no se utiliza la termoeléctrica de la CFE, de una empresa de la nación, en vez de tener la luz para alumbrar todo Morelos, tendríamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras.

“Así de claro, entonces a la hora de votar nada más piensen en eso, pero toda, toda la decisión va a recaer en la gente, en el pueblo, en los ciudadanos, para no equivocarnos, lo mejor es preguntar”, dijo López Obrador.

La semana pasada el Presidente anunció que sometería a una consulta ciudadana la decisión de poner en marcha o no la operación de la planta, que para activistas y ambientalistas contaminaría la región y acabaría con el agua del Río Cuautla, utilizado para cultivar ejidos en la zona oriente de Morelos.

Durante prácticamente todo el evento realizado este día en Cuautla, los opositores al Proyecto Integral Morelos lanzaron consignas en contra de la Central Termoeléctrica.

Sin embargo, López Obrador esquivó las protestas al afirmar que la decisión de su puesta en marcha será, primero, del pueblo mediante la consulta, y después de la Unesco a través de estudios sobre la utilización del agua del Río Cuautla.

“Además le dije a los técnicos, a Blanca Jiménez, ‘a ver, busca un organismo internacional que tenga que ver con el agua, no nosotros, no aquí en México, sino un organismo de la AONU, para que certifique sobre la calidad del agua y que ese organismo sea el que decida si se va a utilizar el agua o no para la termoeléctrica, ese es el compromiso, venimos a decirles que en el caso de que se apruebe de que sí empiece a operar la termoeléctrica va a ser a partir de un certificado de la UNESCO, de la ONU, para que quede claro de que no hay contaminación del agua.

“Decirles que como reparación del daño en el caso de que se apruebe de que opere la termoeléctrica, todo Morelos y los municipios de Tlaxcala y de Puebla por donde pasa el gasoducto van a tener la tarifa eléctrica más baja”, dijo el Presidente.

La consulta se llevará a cabo el 23 y 24 de febrero.

“El 23 y 24 de febrero se van a instalar casillas en todos los pueblos. Se va a informar en estos días, pueblo por pueblo, todos los elementos, lo bueno y lo malo, todo, que la gente tenga toda la información, los que se oponen que vayan a las comunidades y que vayan e informen por qué no debe de aplicarse ese programa de generación de energía eléctrica, los que estén a favor que hagan lo mismo y que le tengan confianza a la gente, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto.

“Yo les pido a los servidores públicos que vengan y que visiten todos los municipios de Morelos y que se informen, y no solo de Morelos, que visiten los municipios de Puebla y de Tlaxcala antes de que se celebre la consulta para que se tenga información suficiente y las organizaciones que estén en contra que hagan lo propio, están en su derecho y se va a respetar la libertad que tienen a disentir, nada más que al final va a ser el pueblo el que va a resolver sobre este asunto, eso era lo que quería yo informales, comunicarles”, dijo.

La central termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos, impulsado por la CFE, tuvo un costo, dijo López Obrador, 25 mil millones de pesos.

