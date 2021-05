Lizeth y Mario, sin recursos buscan abrir camino a la comunidad lésbico-gay en NL

MONTERREY.- Por décadas, la comunidad LGBTTTIQ ha luchado por sus derechos, han tenido logros, pero faltan más; Lizeth Michel Dávila Acuña y Mario Rodríguez Platas buscan ser diputados locales en Nuevo León.

Dávila Acuña va por el Distrito 22 con sede en el ayuntamiento de Juárez, y representa a Redes Sociales Progresistas (RSP) y Rodríguez Platas, bajo las siglas del PRI, es candidato en el Distrito 20 que integra los municipios de García, El Carmen, Hidalgo, Abasolo y Mina.

Ambos representan también a la comunidad LGBTTTIQ y tienen una característica, van sin recursos económicos suficientes pero, eso no mina sus ánimos y casa por casa buscan el voto.

Son jornadas extenuantes dice Mario, quien camina unas cuatro horas en la mañana y hace un alto para comer; por la tarde, son otras tantas.

Michel, doctora veterinaria de profesión también desafía las altas temperaturas y toca puertas, no tiene ayudantes y solo va con una acompañante.

Rodríguez Platas recuerda las largas luchas por los derechos de la comunidad lésbico-gay, los enfrentamientos con grupos conservadores, con la autoridad y con su propio partido el PRI.

El matrimonio de personas de un mismo género es un logro de esa comunidad y ahora, han sido postuladas por partidos o independientes para contender. Sin embargo, sigue la lucha porque nada les garantiza la paridad de género como es con la mujer, explica Mario.

En uno de sus recorridos en García, en la colonia Alfonso Martínez Domínguez se presentó ante un vecino, quien le dijo que tuvieron un diputado que vive en la misma colonia, que nunca hizo más que comprar a precios ínfimos terrenos de personas a quienes engañó. Nombres, pidió Mario; Julio Reyes, del PRD, fue la respuesta.

"Luego toqué otra puerta, abre una persona me presentó y me dice que se llama Abraham, como siempre digo que soy de la comunidad LGBTTTIQ en respuesta me dijo que votará por Adrián, pero no por mí. Cristo te amo, debes regresar a la senda del bien, me dijo, Eres Julio Reyes, le reviré, lo aceptó y le recordé el abuso y el robo de tierra a los más necesitados, eso sí merece castigo de Cristo, y seguí mi caminata".

Michelle Dávila, la candidata por el Partido Redes Sociales Progresistas, se moviliza en transporte público y sufre en carne propia el abandono en que se encuentra el municipio de Juárez, expuesto a la inseguridad, la decadente infraestructura de servicios, el mal servicio de camiones.

Es médico veterinaria y siente el orgullo de representar a la comunidad Lésbico-Gay y sostiene: " No pienso con los genitales, pienso con el cerebro", aclara esta residente de la colonia Alborada, que debe caminar unos 800 metros desde la puerta de su casa hasta donde pasan los transportes colectivos.

En uno de sus intensos recorridos, Dávila se desvaneció ante los más de 42 grados que se tuvieron y que al filo de las 16:00 horas le hicieron descompensarse en plena campaña en busca del voto casa por casa.

"Me desoriente, estaba ardiendo, mis manos muy calientes, me faltaba el aire, una vecina me dio agua, una naranja y techo mientras me recuperaba gracias vecinos", recordó.

La aspirante a legisladora reprobó la discriminación que sufren las personas que comparten conductas sexuales diferente, quienes -dijo- "no piensan con los genitales, piensan con el cerebro".

"Somos iguales, yo no trabajo con los genitales trabajo con la cabeza. Hay que saber que con esa cabeza se piensa y se come igual".

La médico veterinaria está casada felizmente desde hace 12 años con Maribel Villalobos Guajardo, y ha establecido el compromiso de ganar la elección el próximo 6 de junio, de alzar la voz y luchar desde la máxima tribuna legislativa por la igualdad social entre los ciudadanos incluidos en la diversidad sexual.

Mientras tanto, sale a diario a recorrer las calles y tocar las puertas de las viviendas en las poco más de 132 colonias que tiene el Distrito 22, pero revela que hay algunas que no están registradas.

"Yo no tengo canción, ni volantes, ni lonas, ni espectaculares, ni bardas y voy a pie recorriendo Juárez, y con tanto éxito en las redes que mi publicidad son los mismos juarenses", dice con orgullo Dávila Acuña quien asegura que sin dinero, solo ha invertido unos 500 pesos en camiones urbanos para trasladarse.

Mario Rodríguez Platas a su vez, está muy lejos del presupuesto autorizado por la autoridad electoral a candidatos a diputados por 2.3 millones de pesos. Apenas ha gastado unos 100 mil pesos y ahora recurre a aportaciones de militantes para solventar los gastos.

A ambos candidatos de partidos diferentes los caracteriza la tenacidad, la lucha permanente y el orgullo de pertenecer a una comunidad que ha luchado y seguirá en la batalla por sus derechos.

