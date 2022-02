Lizeth desapareció en Sonora en un día de paseo; hallan su cuerpo semienterrado

HERMOSILLO.- Lizeth Muñoz, de 20 años de edad, había sido reportada como desaparecida desde el pasado 18 de enero en el municipio de Bácum, al sur de Sonora. Este domingo su cuerpo fue hallado semienterrado en un área despoblada del Valle del Yaqui. Se trata del primer feminicidio del año en Sonora.

La última vez que fue vista por su familia, la joven había salido de paseo ese domingo, acompañada de su pareja sentimental, Germán Alonso, de 33 años. Pero esa noche ninguno regresó a casa.

Sus padres y amigos comenzaron a buscarla por toda la zona de Cajeme y Bácum, sin encontrarla por ningún lugar. Dos días después, el cuerpo de Germán Alonso estaba sin vida en su domicilio, pero sin rastros de Lizeth.

El 20 de enero, la Fiscalía General de Justicia de Sonora activó el Protocolo Alba para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas y todas las corporaciones policiacas iniciaron con operativos para encontrarla.

También se unió a los trabajos el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, quienes salieron al monte, a los lugares baldíos para lograr dar con Lizeth.

Los días pasaron y fue hasta el pasado domingo cuando el cuerpo de la joven fue hallado semienterrado en un campo despoblado. De acuerdo con la FGJE, ya estaba en descomposición.

La mañana de este domingo fue ubicado el cuerpo de una mujer, sin vida, en avanzado estado de descomposición, en una fosa, dentro de un terreno localizado en calle 200 entre al norte del Valle del Yaqui, en Ciudad Obregón”, informó esta instancia

FAMILIA LA IDENTIFICÓ POR UNA PULSERA

Los padres de Lizeth acudieron al lugar del hallazgo y reconocieron una pulsera con una imagen de ancla que era una de las preferidas de su hija. El cuerpo encontrado la portaba en una de sus muñecas.

Sin embargo, la FGJE realizará los estudios necesarios para confirmar de manera definitiva la identidad de la víctima, con el fin de corroborar que se trate de la joven desaparecida.

Los restos mortales serán trasladados al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) de la FGJE Sonora, para realizarle los estudios pertinentes que permitan establecer la identidad de la persona, entre los que se encuentra el proceso de rehidratación de huellas dactilares y la comparativa genética de ADN

Por su parte, el colectivo de búsqueda Rastreadoras de Ciudad Obregón actualizó la ficha de búsqueda de Lizeth, en la que se cambió a “persona hallada sin vida”.

Además, publicaron un escrito en el que se agradece a quienes ayudaron a dar con el paradero de la madre de dos pequeños, de 2 y 3 años. Las palabras están dirigidas en voz de la joven, quien pide que cuiden de sus hijos y no digan nada que pueda dañarlos.

“Gracias infinitas a las personas que, de alguna manera, me ayudaron a llegar a casa. No de la forma que hubiese querido, pero al final de cuentas agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar unos minutos más con mis hijos y mi familia. Me voy con la certeza de que Dios es justo y grande que cuidará de mis hijos y que llenará de paz a mi familia. Ustedes verán crecer a mis pequeños, les pido un último favor, siempre recuérdenles que los amo y amaré con el alma; les suplico que omitan toda información que pueda dañarlos”, se lee en una imagen donde se puede ver a Lizeth con sus dos bebés.

Una teoría que no ha sido confirmada aún por autoridades, pero que se ha difundido, es que su pareja sentimental, Germán Alonso, le habría quitado la vida a la joven y dos días después se habría suicidado en su casa.

La FGJE no ha revelado información sobre ello y tampoco se ha dado a conocer si hay personas detenidas. Hasta ahora, únicamente han señalado que la muerte de Lizeth se investiga como feminicidio.

EN 2021 SUBE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

De acuerdo con las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el 2021 cerró con un total de 7 mil 225 carpetas de investigación por violencia familiar en Sonora. Esta cifra es casi el doble de lo contabilizado en 2020, donde se registraron 5 mil 450 casos.

El mes con mayor incidencia fue marzo del 2021, con 859 carpetas de este delito. Le siguió mayo, con 669 y enero con 655.

También se registró un incremento en casos de violación del 36% durante 2021, ya que de 353 a 259 carpetas de investigación.

En cuanto al feminicidios, la Secretaría de Seguridad Pública reportó un total de 42 casos, 11 más que en 2020. Los meses con mayor número de casos fueron marzo y mayo del año pasado, con siete cada uno; seguido de diciembre, con 6 asesinatos de mujeres.

Los municipios con mayor incidencia en violencia familiar, abuso sexual y feminicidios son Cajeme, Hermosillo y Guaymas.

