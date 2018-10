Linchamientos en Oaxaca, sin atención ni protocolo de actuación

ALONDRA OLIVERA/ CORRESPONSAL 03/10/2018 09:41 p.m.

OAXACA, Oaxaca.- Un rumor se esparció como reguero de pólvora en la comunidad de la Boquilla Chicometepec, perteneciente al municipio de Santa María Huazolotitlán: un joven atacó sexualmente a una mujer de 50 años de edad. ¡Esto no lo vamos a permitir!, y la ira explotó. El caso sumó 46 hechos de linchamiento en la entidad.

El sábado 29 de septiembre, el hombre identificado como Benjamín de la R. H supuestamente había atacado a una habitante y la violó. Al día siguiente, pobladores se organizaron en su búsqueda, pero lo hallaron primero la Policía Municipal y lo resguardaron en los separos municipales.

Veracruz, del rumor a los linchamientos

No obstante, el enojo de la turba se agudizó, acudieron hasta los separos municipales y lo sacaron por la fuerza entre golpes y patadas en todo el cuerpo. El supuesto violador, que padecía de sus facultades mentales, fue atado a un poste frente a la capilla de la comunidad, ahí pobladores enardecidos terminaron de rematarlo a golpes.

El cuerpo quedó tendido en el piso con las sogas atadas a los pies y el pecho, a su alrededor decenas de personas que miraron el acto que, al parecer, se va haciendo común cada vez más, tomaban fotografías sin el menor remordimiento.

Después de las 17:00 horas llegó la Policía Estatal que ya no pudo hacer nada, el supuesto violador había muerto.

46 casos de linchamientos

De enero de 2017 a la fecha suman 46 casos de linchamiento en Oaxaca, en el 88% de los incidentes, es decir 40, se logró que los ajusticiamientos ciudadanos terminarán con la vida de los presuntos delincuentes.

En los cinco restantes, los casos terminaron en los homicidios de los presuntos delincuentes; hasta ahora no se ha comprobado si en dichos sucesos, los ajusticiados eran responsables de las acusaciones que ciudadanos les atribuyeron.

En declaraciones, el Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) José Aniceto Sánchez Saldierna sostuvo que cuatro de los cinco linchamientos se dieron región de Valles Centrales y uno a la Mixteca.

De acuerdo con el estudio denominado "violencia social: geografía de los linchamientos en México" publicado por la Universidad Metropolitana de México, señala que en 16 años, de 1998 a 2016 en la entidad se registraron 39 casos de linchamientos. En ese entonces, Oaxaca ocupaba el 5 lugar a nivel nacional.

En total en casi 18 años, en la entidad sumarían alrededor de 85 casos de este tipo de hechos.

El estudio señala que los "linchamientos son el referente empírico de la violencia social a causa de la erosión de la autoridad y la creciente indignación de grupos que, desde la sociedad, que encuentran en la forma violenta una vía para protestar ante la inseguridad".

Linchados eran padre e hijo; delincuencia organizada estaría detrás

Policías carecen de protocolo de actuación ante linchamientos

En la mayoría de los casos de linchamientos, la policía estatal batalla para poder contener a los ciudadanos que movidos por la ira buscan justicia por propia mano.

Y efectivamente no cuenta con un protocolo de actuación que les permita actuar en estos casos, pero siguen un método no oficial, que no es el más efectivo y tampoco involucra a instancias de derechos humanos.

En el escaso programa para estos casos, la intervención de las policías se da una vez que no existan acuerdos de autoridades municipales o en su caso de la Secretaría General de Gobierno con quienes se encuentren en un intento de linchamiento, a fin de resguardar a los presuntos receptores del enojo ciudadano.

Pero en distintos casos, este método no es funcional, pues puede más la turba enardecida que la actuación de las policías.

Casos como el Estado de México, Puebla y la Ciudad de México si cuentan con protocolos establecidos en donde intervienen instancias de derechos humanos, asociones civiles y autoridades municipales, pero Oaxaca en estos casos está rezagado.

LEA TAMBIEN Acatlán de Osorio; entre linchados, quemados y policías asesinados Dos agentes de la Interpol murieron en este municipio tras el intento de capturar al asesino del entrenador de talentos del equipo de NY Red Bulls

bl