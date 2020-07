Limitar movilidad en NL podría caer en la ilegal, advierten expertos

Monterrey, N. L.- "Voy por unas caguamas ya son las 9:30 y va a entrar el toque de queda", apresuró el paso Tino, hacia una tienda de conveniencia.

En un gran parque de la Colonia Roma, al sur de Monterrey, para las nueve de la noche también se encuentra solitario. Se habían retirado temprano quienes acostumbran ejercitarse en ese lugar que, en condiciones normales, desde las 5:00 horas y hasta la medianoche tiene deportistas.

Todos ellos junto a la población metropolitana acataron las instrucciones del Gobierno estatal de restringir la movilidad entre las diez de la noche y las cinco de la mañana, así como el sábado y domingo todo el día para tratar de reducir el descontrolado contagio de coronavirus que supera en la entidad los 13 mil infectados y 438 muertos.

Sin embargo, abogados advierten de la ilegalidad en que pueden caer las autoridades al limitar la movilidad y violentar el marco Constitucional.

"Debemos cuidar y vigilar nuestro marco Constitucional, si bien es cierto a todos nos preocupa el cumplimiento de las medidas sanitarias, no podemos vulnerar el Estado de Derecho mediante la restricción de garantías. Debemos evitar contagios, pero esta no es la forma legal para evitarlas", opina Jesús Villarreal Martínez, abogado, ex presidente del Colegio de Abogados de Nuevo León y actual presidente del Instituto de la Defensoría Pública del estado de Nuevo León.

"Debemos concientizar a la población mediante más y mejores campañas publicitarias, de la urgencia del confinamiento y que la autoridad vigile estrictamente que los negocios que no sean esenciales estén cerrados y los que se les sorprenda abiertos aplicarles medidas correctivas estrictas", añade.

Taquerías y pequeños restaurantes de la zona Tecnológico, en Monterrey, en el llamado centrito de San Pedro y algunas áreas de San Nicolás de los Garza, apresuraron a sus clientes a abandonar el lugar, aunque hubo algunos clientes que salieron hasta las 10:30 de la noche.

El municipio de Escobedo intensificó las medidas preventivas y exhortos para que los ciudadanos no bajen la guardia, mantengan las medidas sanitarias contra el coronavirus y eviten salir de casa.

La alcaldesa Clara Luz Flores, quien aún se encuentra en recuperación tras contagiarse de covid-19, señaló que han reforzado los programas de perifoneo en todas las colonias con el mensaje #QuédateEnCasa, donde invitan a usar cubrebocas y resguardarse en sus hogares.

Intensifican medidas de sanidad en Nuevo León

"Estamos perifoneando en todas las colonias, reforzamos con 20 equipos más para invitar a la gente para que no salga de sus casas", dijo la edil.

En el mensaje, que difunden a través de unidades municipales y camiones recolectores de basura, la Administración explica que solo se debe salir por actividades esenciales y evitar estar en las calles sin justificación.

Desde la tarde del viernes iniciaron operativos especiales en parques públicos, en quintas y colonias para evitar fiestas masivas y respetar las restricciones.

No se reportaron detenidos y en algunos sectores con perifoneo se pidió volver a casa si no había actividad esencial.

¿Persuasión o uso de la fuerza?

Ya lo había advertido el secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci, que, refirió, en el caso de Fuerza Civil, podrán recomendar a los ciudadanos regresar a sus casas, o en dado caso acompañarlos, pero no aplicar algún tipo de sanción o castigo.

"Los vamos a regresar a sus domicilios, vamos a buscar diálogo y en dado caso de sospecha hasta acompañamiento a su domicilio", señaló.

"No puedes detener a nadie si no hay un tema legal que lo funde, no es nomás lo que se nos ocurra. Hay una orden de Salud, podemos hacer que se cumpla, pero será en el marco de la ley y con el respeto debido".

Para José Manuel Cardona, rector del Colegio de Abogados de Nuevo León, señaló que la acción del gobierno carece de sustento jurídico porque: "Si un ciudadano se opusiese, no tiene un fundamento jurídico para obligarlo, no es la vía y se encuentra apartado de cualquier justificación legal".

En la primera noche prácticamente todos cumplieron, bajo la actividad nocturna y Tino salió con sus Caguamas de la tienda de conveniencia pero advirtió: "El sábado y domingo compraré mis vitaminas (cerveza) más temprano no me vayan a detener y me las quiten".