Lily es estilista y el covid le arrebató su negocio en Sonora

Desde hace unos meses, Liliana Vázquez rentó un local para instalar su propio salón de belleza en Hermosillo y obtener ganancias por lo que le apasiona: ser estilista.

Sin embargo, la pandemia de covid-19 la ha dejado con deudas, sin clientela y con una significante baja en sus ingresos, pues su negocio no se cataloga como esencial, por parte de las autoridades sanitarias.

Desde el pasado 25 de marzo, el gobierno de Sonora declaró en Contingencia Sanitaria a la entidad, mucho antes de que se hiciera a nivel nacional, por lo que Lily, como la conocen, lleva un mes con sus puertas cerradas.

Aunque, en un principio, ella continúo con sus actividades en el salón, elementos de la policía y de la Dirección de Inspección y Vigilancia le advirtieron que la multarían o la llevarían presa por 36 horas.

“Me llegó la patrulla, me tomaron fotos y que dijeron que si no me retiraba me iban a multar o un arresto de 32 horas, ahí es cuando dije: sí es de a de veras”, contó a La Silla Rota.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo en Sonora, ya se ha multado, e incluso arrestado a algunos empresarios por no acatar el decreto y los operativos continuarán en centros comerciales, plazas de negocios y hasta tianguis.

Por ello, la joven madre ha tenido que tomar medidas para buscar ingresos, ya que aún debe pagar la renta del local, y a pesar de que el propietario apoyó a los arrendadores con reducir el 50% del costo, aún es una cantidad alta que no puede pagar sin las ganancias de su trabajo.

Es por eso que Lily ha aceptado realizar cortes de cabello, tintes, entre otros servicios que ofrece, a domicilio, o recibe a clientas en su propia casa.

“Me estoy ofreciendo a domicilio, hay clientas que me buscan, y estoy tomando las precauciones, me preguntan si tengo abierto, y yo les digo que no, y ya me dicen si las atiendo en su casa o en mi casa, si hay muchas a las que atiendo aquí en mi casa”, explicó.

Pero estos trabajos no son nada, comparado a los que hacía normalmente cuando su salón de belleza estaba abierto, ya que de 10 mil pesos aproximadamente que ganaba al mes, ahora apenas logra reunir 3 mil pesos.

Y aunque busque más clientas a domicilio, los proveedores no se encuentran abiertos, por lo que no tiene material para trabajar.

“Si quisiera trabajar mucho, atender en mi casa o en la de ellas, no puedo, las proveedoras están cerradas. Puedo sacar cortes, pero un tinte, que es donde más te deja, ya no lo sacas, no tengo material y nadie lo está vendiendo, todo mundo tiene miedo si lo multan”, relató la joven.

El mes con más ganancias pasará de largo

Además de todo esto, para Lily, mayo era el mes en el que tenía más ganancias, ya que hay fechas como el Día de las Madres o el Día del Maestro y las citas para un peinado, un corte de cabello o un cambio de look no paraban, tanto desde días antes, como en el día del festejo.

“Para el 10 de mayo, el Día de las Madres, yo tenía bastantes citas, muchas que me estaban agendado para el peinado, el secado, el maquillaje para los festivales, las fiestas, la salida a los restaurantes para las mamás”, recordó con ilusión.

Sin embargo, este año no será así. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, la contingencia se extendió hasta el 30 de mayo, por lo que es impensable que se reactiven los eventos y las fiestas.

Además, Liliana Vázquez considera que muchas mujeres se encuentran en depresión y ansiedad, por lo que no sienten ánimos de algún trabajo relacionado con la belleza.

Más, si algunas familias tienen problemas económicos, por lo que estos conceptos pasarían a segundo término.

“La gente está asustada, esta deprimida, no quiere pintarse el pelo, porque no sale de su casa, para qué gastar en un tinte un corte, más si algunos necesitan comprar comida. Nosotros (los estilistas) quedamos en último lugar, en última opción”, lamentó en entrevista.

Su empleada tampoco tiene ingresos

Lily empleaba a otra joven estilista, que ganaba por comisión de los cortes o tintes que hiciera durante el día, por lo que, ahora que el salón de belleza permanece cerrado, tampoco tiene ingresos.

Mientras la madre de familia se ocupaba con una clienta, la joven la apoyaba con otro trabajo con otra y al final del día recibía un porcentaje de las ganancias.

Pero, para la empresaria, esta joven tendrá su trabajo una vez que reabran la estética, y volverá a ganar dinero de sus cortes de cabello o tintes.

“Tenía una muchacha que me ayudaba, era comisionista, me ayudaba por lo que trabajaba. No está despedida, cuando yo me regrese al salón, ella se regresa conmigo, pero si yo no gano, ella tampoco, ella se apuntaba lo que me iba ayudando y le pagaba por el trabajo que ella sacaba”, agregó.

Ella y su familia esperan superar la crisis

Como madre y esposa, la contingencia ha afectado también la economía familia de la estilista, porque su esposo y ella se dividían los gastos, y su parte ya no la puede aportar.

“Nos afectó a la economía familiar, teníamos un acuerdo, mi esposo paga la casa, el carro, la luz y el agua, y yo compro mandado y los servicios del salón”, dijo.

Pero como pareja permanecen unidos frente a esta emergencia y juntos buscan proveer para su casa y para su pequeño de 10 años de edad.



Lily espera que esto pase pronto y pueda abrir su negocio, que tanto esfuerzo le ha costado, pero también busca que el gobierno oriente a pequeños empresarios como ella y se les informe de programas de apoyo, ya que, a pesar de que la gobernadora Claudia Pavlovich anunciara beneficios a comerciantes, la estilista no se ha enterado de qué tratan o cómo puede acceder a ellos.

“Que nos apoyen, cómo nos ayudamos entre nosotros, que nos digan qué podemos hacer, que no nos dejen solos”, dijo.

El gobierno estatal anunció una bolsa de 1,300 millones de pesos para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pero Lily tal vez no entre en ninguna de estas categorías.