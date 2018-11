Lila Downs brilla con luz propia en el Encuentro de Culturas Populares y los Pueblos Indígenas

JUAN RAMÍREZ 20/11/2018 06:47 p.m.

Con una extensa variedad de exposiciones indígenas, gastronomía tradicional, música y teatro, se despidió el 17° Encuentro de las Culturas Populares y los Pueblos Indígenas, realizado durante todo el fin de semana en el Estadio Corregidora de Querétaro, en donde más de 98 mil personas disfrutaron de al menos de 56 eventos culturales con la participación de 394 artistas.

Este encuentro que tiene como objetivo exaltar y poner al alcance del público creaciones artesanales, riquezas gastronómicas y un poco del gran acervo cultural que poseen los pueblos indígenas de México, cumple 17 años ininterrumpidos de realización consolidándolo como uno de los espacios más importantes de expresión de nuestro país.

Una de las joyas de la corona fue ver a Lila Dawns portando orgullosamente sus típicos trajes mexicanos, quien llegó directamente al escenario principal de este encuentro, en el cual, la cantante se entregó de lleno al público queretano, mismo que ovacionó y coreó cada tema del repertorio que presentó en su espectáculo "Salón Lágrimas y Deseo".

Tras cantar melodías como "La Iguana", "Comalito", "Clandestino", "Llorona", "Cucurrucucú", "Cruz de olvido", "Un mundo raro" y la "Cumbia del mole", la interprete dejó ver el orgullo de poder participar en un festival tan importante como este que celebra nuestras raíces. "Son pocos los lugares que pueden presumir un festival así, así que ya estoy lista para cantarles lo que hemos dedicado a las mujeres rurales y también citadinas de nuestro país" indicó.

De igual forma, agregó "siempre he admirado a las mujeres hñahñus porque he tenido el privilegio de observarlas y admirarlas como símbolo de nuestra nación, para mí siempre han sido importantes, me llena de orgullo el corazón de cariño".

Algunas de sus melodías de Lila fueron acompañadas por del ballet folklórico del Municipio de Querétaro con un mosaico de danza, refiriendo cada región del país, ensalzando la presentación con la participación del actor Erik de Luna con su personaje La Catrina.

Por su parte, Paulina Aguado resalto la realización de conciertos musicales, danzas, conferencias, la participación de la Guelaguetza, producciones de teatro, exposiciones y talleres artesanales.

En esta edición se instalaron alrededor de 160 stands de artesanos provenientes de los estados de Querétaro, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Huicholes (Nayarit – Jalisco).

