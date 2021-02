Ligan a peculado a exvocera de Osorio Chong

Señalan a Martha Gutiérrez de firmar contratos, cuyos trabajos no se realizaron, pero millones de pesos fueron triangulados a firmas irregulares. Foto tomada de Facebook

Martha Gutiérrez Manrique, miembro del grupo político del senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, fue señalada como probable copartícipe en el esquema de simulación de servicios y subcontratación de empresas falsas en Radio y Televisión de Hidalgo (RTVH), durante el periodo en el que ella fue directora de este subsistema estatal, es decir, en el sexenio de Francisco Olvera.

José Alberto Calderón López, abogado de Carlos Becerril Vargas, extitular de la Coordinación Financiera en RTVH –a quien el Ministerio Público acusa de un presunto daño al erario por 243 millones 320 mil pesos–, afirmó que Gutiérrez Manrique firmó contratos con dependencias federales cuando comenzaba la administración de Francisco Olvera Ruiz. Estos, sin embargo, no se llevaron a cabo y el dinero fue triangulado a firmas irregulares que emitieron facturas apócrifas, especificó.

Durante la audiencia intermedia de la causa penal 406/2016, el litigante sostuvo que la exfuncionaria, quien también fue diputada federal y directora general de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación a propuesta de Miguel Osorio, signó acuerdos para realizar campañas publicitarias para las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social –ahora Bienestar– entre enero y febrero de 2012.

La Silla Rota tuvo acceso a un informe elaborado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual fue requerido para la investigación de peculado, mismo que refiere que RTVH asignó los contratos 221-DGCS-2012, 175-DGCS-2012, 383-DGCS-201 y 022-DGCS-2012 por 98 millones 630 mil 835 pesos a Grip Fórum Arte, Diseño y Cinematografía SA de CV, firmados el 13 de febrero, 9 de enero, 14 de febrero y 3 de enero, respectivamente, para cumplir con servicios de difusión en radio y televisión con la Secretaría de Salud.

No obstante, el recurso fue dispersado sin cubrir los contratos: de los 98 millones, 31.3 millones fueron transferidos a Comercializadora Almirantes –firma presuntamente falsa, sin registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano de la Secretaría de Economía–, 10.4 millones a Coini Comercio Internacional Integral –incluida por el SAT entre las que simulan servicios con venta de facturas–, y 12 millones a Grupo Comercial y de Servicios Manmi –también listada entre las que expiden comprobantes fiscales fraudulentos–.

Semta Servicios Empresariales Talagon, que recibió 5 millones 650 mil pesos, igualmente está en los registros que la SHCP difundió en el Diario Oficial por sus operaciones ilegales mediante simulación, así como Construcciones y Diseños Constanza, a cuyas cuentas fue depositado un millón 450 mil pesos, y Asesorías Integrales Apolo, que recibió 300 mil pesos, y el SAT la considera defraudadora, por la expedición de facturas sin proveer ningún servicio.

Asimismo, Grupo Comercial y de Servicios obtuvo 4 millones 624 mil 633 pesos, en tanto que 33 millones 200 mil pesos más fueron transferidos a Mariana Araceli Gómez Rodea.

En su dictamen, el SAT expuso que la empresa no efectuó el entero de retenciones mensuales de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios, por lo que considera que durante 2012 no tuvo personal y no pudo realizar la difusión de spots.

Más “campañas”

Estos, sin embargo, no son los únicos contratos en los que el abogado liga a Gutiérrez Manrique, sino también en los asignados a la persona física Gilberto Solís Mendívil por 5 millones 639 mil 104 pesos por la supuesta difusión de las campañas “Medicamentos accesibles, seguros y eficaces”, así como “Todo contra los productos milagro”, además de cobrar por “multicopiado y distribución” de DVD y una animación para la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

El dinero, no obstante, fue transferido a 11 cuentas, de acuerdo con la respuesta a un requerimiento de información que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó al Servicio de Administración Tributaria, constató este medio.

Cabe mencionar que en las declaraciones patrimoniales que presentó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como funcionaria federal, Martha Gutiérrez no autorizó la divulgación de sus bienes, que están clasificados como reservados.

"NO ENCONTRARÁN NINGÚN DOCUMENTO SIGNADO POR MI"

En respuesta, la exdiputada federal negó la afirmación de Alberto Calderón López, y dijo tendrán que probarlo jurídicamente, pues dijo que se trataba de "una afirmación sin sustento, absurda e irrisoria".

Les comparto la respuesta que di a la nota publicada hoy e ?@CriterioHidalgo? pic.twitter.com/G3b6NYDgvH — Martha Gutiérrez (@MarthaGtz) 17 de abril de 2019