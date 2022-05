Lidya desapareció con sus 2 hijos rumbo a Texas; su padre solo quiere enterrarlos

MONTERREY.- Salvador Becerra Ibarra pide ayuda para encontrar a su hija y dos nietos que desaparecieron cuando viajaban a la ciudad texana de McAllen; aunque piensa que ya están muertos, quiere saber dónde están, enterrarlos y "tener un lugar donde llorarles".

Los tres desaparecieron en la carretera Cerralvo-Miguel Alemán el miércoles 11 de mayo, cuando viajaban a McAllen para surtir ropa, pues se dedican a su venta en los mercados rodantes de Monterrey.

Lidya Ireydi Becerra Ramírez, de 43 años, y sus hijos José Luis Lozano Becerra, de 15 años, y Kinnereth Ireydi Becerra Ramírez, de 26, fueron reportados como desaparecidos. Viajaban en dos camionetas distintas, los primeros dos en una Honda Element 2007 color café, placas SRK1818, y la última en una Honda Element 2003, color gris, placas SPK3300.

Habían partido de su casa en la colonia Rincón de Guadalupe, al oriente de la zona metropolitana, para recorrer alrededor de 200 kilómetros rumbo a la frontera con Tamaulipas y Texas.

El papá de Lidya acusa a la fiscal de Feminicidios, Griselda Núñez, de echarle a perder una investigación que, por su cuenta, realizaba en la búsqueda de su familia.

Salvador Becerra, padre de Lidya, contrató a un equipo geolocalizador y la última ocasión donde habrían sido vistos fue en un lugar llamado La Antena, entre Cerralvo, Nuevo León, y Ciudad Mier, Tamaulipas. Asimismo, sus respectivos teléfonos celulares estaban encendidos, dos se detectaban en la frontera mexicana y otro en Texas.

Sin embargo, Becerra no se explica cómo la fiscal de Feminicidios, Griselda Núñez, obtuvo esa información y difundió a la prensa que se habían detectado los celulares con señal y encendidos.

Tras dar a conocer en rueda de prensa la información, que no sé cómo obtuvo, los teléfonos se apagaron y echó a perder la investigación

Ahora, presentó una denuncia contra la propia fiscal Núñez Espinosa, además de solicitar ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Que se ponga en mis zapatos, yo lo que quiero es algo federal, yo no conozco de leyes, pero no confío en la policía de Nuevo León ni en la de Cerralvo, no les tengo confianza, y usted me entiende

"No me han hecho caso (en la fiscalía de justicia) de la desaparición de mi hija y mis nietos, no sé si se ocupa la nota con el caso de Debanhi, que siento mucho".

Salvador Becerra señala que luego de que la fiscal informara a los medios de comunicación acerca de los teléfonos, "me quitó todas las esperanzas de ver a mis hijos con vida, pero yo, como están las cosas y como quiero encontrarlos con vida, pero en realidad yo ya no los cuento con vida. Quiero tenerlos en un lugar donde llorarles".

De acuerdo con las cifras oficiales de las autoridades de la fiscalía de Nuevo León, se tiene el reporte de 23 mujeres desaparecidas en lo que va del año.

La falta de respuesta de las autoridades y su indiferencia no tiene límites, nos faltan 100,000 personas en el país y no hay resultados. Para nuestros gobiernos la búsqueda de la verdad y la justicia no parece ser una prioridad; lo que hemos vivido en las últimas semanas en Nuevo León da cuenta de ello, consideró la organización Ciudadanos en Apoyos a los Derechos Humanos A. C.

Significa que ante la ausencia del cumplimiento de sus obligaciones las autoridades optan por la revictimización, la indiferencia, el uso político de los casos e incluso la negación cuando las desapariciones son una realidad que nos golpea la cara

"Significa que somos un país en que se optó por una política de seguridad militarizada que está lejos de poner en el centro las necesidades de las personas", explica CADHAC en un comunicado.

La organización califica de terrible situación y considera urgente reflexionar acerca de lo que significa que miles de familiares en todo el país, en su mayoría mujeres, buscan incansablemente a sus seres queridos.

Tocan todas las puertas, suplican, gritan, toman palas para buscar, se convierten en investigadoras para que sus casos avances en las fiscalías y también en expertas en derecho para hacer avanzar el andamiaje legal que haga efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación del daño. Esfuerzos de años que sin embargo no alcanzan. Tenemos un México donde la tristeza y la impotencia nos impregna

