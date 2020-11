Libra alcaldesa de Aguascalientes sanción por salir en película +VIDEO

El INE considera que la aparición de María Teresa Jiménez Esquivel en la película "Se busca papá" fue fugaz y no llamó al voto. Foto tomada de video

AGUASCALIENTES.- La aparición de María Teresa Jiménez Esquivel, alcaldesa de la capital de Aguascalientes, en la película "Se busca papá" fue fugaz, no llamó al voto y la historia no se centra ni hace mención en sus aspiraciones políticas o cualidades personales, por lo que no será sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Al analizar la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano, que consideró que su aparición en ese largometraje representó una promoción personalizada, actos anticipados de precampaña, uso de recursos públicos y violación al modelo de comunicación política en radio y televisión, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que la película se transmite a través de una plataforma de pago y requiere, además, una conexión a internet, por lo que no es de acceso libre y gratuito para la ciudadanía.

Por unanimidad de votos, él y las consejeras rechazaron implementar medidas cautelares en contra de la presidenta municipal de Aguascalientes como lo solicitó MC.

Se Busca Papá



La alcaldesa capitalina, María Teresa Jiménez Esquivel, tiene una pequeña participación en una película de Netflix denominada "Se Busca Papá", donde la mandataria aparece cortando el listón inaugural de una competencia de motocicletas. pic.twitter.com/UxGtw5Rrbw — Palestra Ags (@PalestraAgs) September 12, 2020

La Comisión tampoco consideró que haya habido promoción personalizada, porque en la película no hay diálogos o frases en torno a la presidenta municipal de Aguascalientes, sus logros o aspiraciones político-electorales.

No puede considerarse en principio promoción personalizada que amerite el dictado de medidas cautelares porque la película tiene como tema central la historia de la niña que pretende participar en un evento de ciclismo, es decir, no tiende a promocionar la imagen, cualidades o calidades personales de la denunciada ni la asocia con el gobierno ni mucho menos la posiciona a conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales ni en la película ni en el material para su promoción se abordan temas político o electorales

Coincidieron en que la aparición de la panista es "fugaz, no preponderante ni central", además de que en ningún momento se exponen diálogos, frases o elementos enfocados a su persona, logros o aspiraciones políticas o electorales.

Respecto a los actos de precampaña que se alegan no se actualiza el elemento subjetivo, pues del análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho no se advierte que la aparición de la denunciada esté acompañada de expresión, dato o elemento que implique el llamado al voto o el apoyo de la ciudadanía para obtener alguna candidatura", señala el dictamen

Por lo anterior, la Comisión de Quejas desechó las acusaciones porque ni siquiera hay una manifestación clara de que la funcionaria buscará una diputación y tampoco hay oponentes claros, pues el proceso de registro de candidatos ni siquiera ha iniciado en Aguascalientes.

El INE resolvió el tema luego de que hace una semana en sesión privada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Unidad Técnica de lo Contencioso revisar de fondo la queja luego de que el OPLE de Aguascalientes se declaró incompetente.