Liberarán a policías retenidos en Chiapas

Luego de cumplir 20 días retenidos en Ocosingo, Chiapas, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo acordó con familiares que el próximo miércoles liberará a los cinco policías estatales tiene retenidos desde el 18 de julio, informó el diario Reforma.

"En dichas comunicaciones que se han tenido (con el FNLS) se acuerda hacer entrega de los cinco policías retenidos en el ejido Río Florido Municipio de Ocosingo, Chiapas, a los familiares", confirmó la esposa de uno de los agentes, Linda Moreno.

El miércoles, añadió, ofrecerán una conferencia de prensa conjunta entre familiares e integrantes del Frente en San Cristóbal de las Casas, y para la entrega de los agentes partirán a la comunidad donde están privados de su libertad.

Por su parte el FNLS resaltó que la situación no es un asunto personal con los oficiales, por lo que no tienen intención de continuar con la angustia de los familiares. Lo anterior luego de acusar al gobierno de Chiapas de no tener voluntad política para resolver el conflicto.

La organización dijo que retuvieron a los uniformados luego de que intentaron accionar sus armas durante un volanteo que realizaban integrantes del Frente.

Asimismo, la organización demanda la liberación de su compañero, Javier González Díaz, preso en el penal de San Cristóbal de las Casas, acusado del robo de una motocicleta.



En estas últimas tres semanas, el Frente quemó seis camiones de diversas empresas, realizó bloqueos y desde el 18 de julio mantiene retenidos a los cinco policías estatales.

