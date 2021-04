Liberan cuentas, provisionalmente, del líder del PVEM ligado a mafia rumana

Aparezco yo en esa lista de personas bloqueadas y ante la Fiscalía General de la República (FGR), si se requiere o se me requiere, en su momento estaré yo igualmente presentándome y dando los argumentos necesarios; lo que es importante es que ya tengo la resolución por parte de la UIF de que yo no tengo vínculos o que mis recursos son lícitos y que no tengo ningún tipo de señalamiento de que yo lavo dinero, eso habla de que tengo muy sólido el respaldo legal y fiscal para que pueda salir de ese tema