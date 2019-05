Liberan cuentas para nómina; las del rector y de Gerardo Sosa siguen bloqueadas

ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 10/05/2019 06:02 p.m.

Setenta y dos cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) –investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por posible lavado de dinero– han sido liberadas, por lo que la casa de estudios afirmó que cuenta con capacidad financiera para cubrir el pago total de su nómina de siete mil 500 trabajadores activos y jubilados, así como los honorarios del personal de su orquesta sinfónica, además de cubrir la operación del sistema de transporte escolar, entre otros servicios.

Además de cuentas de la institución –224, según el rector Adolfo Pontigo Loyola–, las cuentas personales este funcionario y del presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán, también fueron congeladas al ser parte de la indagatoria de la UIF, que presume posibles actos de corrupción, incluidos conflicto de interés y venta ilegal de hidrocarburo.

"Yo nada más conozco, (cuenta) personal (bloqueada), la mía y de la del presidente del Patronato. No sé si sean las únicas, porque si no he visto al señor (Santiago Nieto, titular de la UIF) y no me ha notificado nada... a mí porque me notificaron (del banco); a mí sí ya me notificaron hace días que me detuvieron mis cuentas", indicó el rector, quien no dio a conocer el número de cuentas que maneja ni las instituciones bancarias en las que se encuentran.

Seis son las últimas cuentas de la UAEH que fueron liberadas el 9 de mayo tras una reunión de autoridades universitarias con el subsecretario de la SHCP Alejandro Zoé Robledo Aburto.

Un día antes, Pontigo Loyola afirmó que el recuro de las 66 que tenían sin bloqueo desde el 29 de abril eran insuficientes para la operatividad de la institución.

"Tú puede tener diez cuentas: en una tener diez pesos y en otra 500. Si te desbloquean la de diez pesos, pues en absoluto te va a alcanzar para pagar la nómina. De nómina nosotros pagamos alrededor de 56 millones de pesos mensuales", indicó el rector, quien asistió a la sede del C5 en el municipio metropolitano Zapotlán para buscar al presidente Andrés Manuel López Obrador y pedirle que interviniera; no obstante, el mandatario, que acudió a inaugurar la obra, salió por otro lugar.

Santiago Nieto, acusado por Adolfo Pontigo y Gerardo Sosa de atacar a la UAEH y de proceder de forma posiblemente ilegal, se reunirá con las autoridades universitarias el lunes 13 de mayo. Tres días después, a las 18 horas, se realizará el desahogo de la garantía de audiencia, donde el representante legal de la universidad podrá exponer pruebas y, si acredita la procedencia lícita de los recursos observados, la UIF procederá a eliminarlo de la lista de las personas bloqueadas. En caso de no hacerlo, anticipó el presidente López Obrador, procederán contra quien o quienes resulten responsables.

LEA TAMBIEN Bloqueo de cuentas de UAEH, sin motivación política: Segob AMLO dijo que en caso de comprobarse el ilícito, su gobierno procederá sin importar de quién se trate