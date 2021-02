LeyBonilla ¿por qué es ilegal la consulta que organiza el Congreso local?

El próximo domingo 13 se realizará una “consulta ciudadana” sobre la aplicación de la Ley Bonilla en Bala California. Según una encuesta de Reforma, 58% de la gente apoya el periodo de 2 años y el 34% apoya periodo de 5 años. El lunes se darán los resultados.

El proyecto es organizado por el Congreso local y lo que se decidirá es si este órgano la publica en el Diario Oficial del estado de Baja California o no.

Así lo decidieron el pasado 22 de agosto, con 17 votos a favor y 7 en contra, se aprobó la iniciativa para realizar la consulta, así como la creación de una Comisión Especial del Poder Legislativo para llevar a cabo el ejercicio.

El ejercicio para conocer la opinión de los ciudadanos acerca de la ley que amplía de dos a cinco años el periodo de gobierno del morenista está programado para este domingo 13 de octubre y se tiene previsto que los resultados sean enviados junto a la reforma para que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid la publique el Periódico Oficial del estado, informó Catalino Zavala, presidente del Congreso de Baja California.

El presidente de la Sala Superior del Tribunal, Felipe Alfredo Fuentes, aclaró que la aplicación de dicha consulta no tendría efectos definitorios sobre el periodo del próximo gobierno, sino sobre la determinación del Congreso local de enviar o no la reforma al Ejecutivo estatal para su publicación.

En la consulta la pregunta que se les hará es la siguiente: ¿El proyecto que quiero para el próximo año es de cinco o dos años?

Consulta sin sustento

De acuerdo con politólogos, mientras no exista en la Constitución Política del estado un mecanismo reconocido como la consulta para cambiar el periodo de gobierno, cualquier intento dirigido en ese sentido carece de legalidad o validez.

En la Ley de Participación Ciudadana de BC sólo se reconocen cuatro figuras: el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana y la consulta popular, y todas están a cargo del Instituto Estatal Electoral quien es el responsable de la organización y el cómputo de los votos.

“De manera más específica, el artículo 73 Bis 7 de dicha Ley dice que “no podrá ser objeto de consulta popular la materia electoral, los ingresos, egresos o el régimen interno y la organización de la administración pública del estado…”, etcétera, por lo que la consulta organizada por el congreso local es a todas luces una arbitrariedad de los morenistas”, sostiene el columnista Benedicto Ruíz Vargas.

Morena y sus diputados, que actúan como instrumento político de Jaime Bonilla, intentan que la consulta tenga un efecto legitimador del gobierno entrante (es decir, de Bonilla), queriendo presentar los cinco años de gobierno como un hecho consumado y avalado por “el pueblo”. Pero en realidad es una pirueta más, porque la última palabra la dará la SCJN. En el fondo son acciones tan burdas que profundizan el desprestigio y el deterioro del gobierno de Morena.

Tribunal Electoral confirma gubernatura de dos años

El pasado 2 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección para la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría para Jaime Bonilla para un gobierno de dos años.

“El período permanece así, pues la impugnación que presentó el candidato de Morena, respecto al periodo de mandato, fue desistida por el propio actor y ratificada por mayoría de votos por esta Sala Superior, luego de un recurso presentado por MC”, explicó el TEPJF en un comunicado.

A su vez, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova, aseguró que el próximo 2021 habrá 15 elecciones de gobernador, incluyendo a Baja California, luego de calificar como un “atropello” y como un “atraco” los intentos por alargar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla, quien asume como gobernador en noviembre próximo.

El funcionario electoral subrayó que, si se permite que sólo sean 14 elecciones de gobernador para el 2021, implicaría que ese “intento de violación y de subversión del orden Constitucional tendría éxito y me refiero a lo que está pasando en Baja California. En 2021 habrá 15 elecciones de gobernador o el orden Constitucional habrá sido gravemente dañado.”

A AMLO le da pena

“Me estoy entrometiendo en este asunto, yo lo que dije y sostengo que hay que respetar la decisión de la autoridad competente, si la autoridad competente, si es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelve que son dos años, son dos años, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, manifestó durante la conferencia de prensa matutina.

Agregó que “incluso este asunto me produce pena, me da pena porque no debe estarse discutiendo. Hay que respetar lo que establece la Constitución y lo que resuelvan las autoridades”.

CRONOLOGÍA

La batalla por la #LeyBonilla

El proceso para elegir al Gobernador de BC se ha convertido en un prolongado litigio que aún no termina. El próximo domingo se realizará la consulta sobre la duración del mandato de Jaime Bonilla

17 de octubre de 2014

Publicación del Decreto 112 en el Periódico Oficial de Baja California.

Artículo Octavo Transitorio: "El Gobernador electo iniciará funciones el 1 de noviembre del 2019 y concluirá el 31 de octubre del 2021".

2018

9 septiembre

Inicia proceso electoral en Baja California.

25 octubre

La diputada local priista Blanca Patricia Ríos López presenta una iniciativa de reforma al Decreto 112.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado y Gobernación del Congreso de BC y no prosperó porque ya había iniciado el proceso electoral.

31 diciembre

Se emite la convocatoria para la elección ordinaria de Gobernador en BC.

2019

25 enero

Impugnan la convocatoria ante el tribunal electoral estatal. El recurso es presentado por Blanca Estela Favela Dávalos, esposa del actual diputado de Morena Víctor Manuel Morán Hernández (abogado de Jaime Bonilla).

24 febrero

El tribunal electoral estatal resuelve a favor de la queja.

Los magistrados Leobardo Loaiza Cervantes, ponente del proyecto de sentencia, y Jaime Vargas Flores justificaron que se transgredían los derechos político-electorales de los ciudadanos.

“El artículo 44 de la Constitución local dispone que se renovará cada seis años (la Gubernatura), por lo que la persona que resulte electa el próximo 2 de junio en términos generales concluirá sus funciones en 2025”, señaló Loaiza.

27 marzo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechaza el fallo del tribunal de Baja California.

La sentencia leída por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón indica que no se violentan los derechos político-electores del ciudadano; además, determinó que hubo invasión de funciones del Poder Judicial local sobre el Poder Legislativo.

31 marzo

Comienzan las campañas electorales de los candidatos a Gobernador.

3 abril

Presentan segunda queja contra la reforma electoral de 2014.

7 mayo

El tribunal electoral de Baja California modifica la duración de la Gubernatura de dos a seis años.

29 mayo

El tribunal electoral federal revoca ese acuerdo y ratifica que el periodo de la Gubernatura en BC es de dos años.

31 mayo

El presidente del Congreso de Baja California, el diputado priista Benjamín Gómez Macías, acusa que le ofrecieron un millón de dólares para convocar a sesión extraordinaria y modificar el periodo de la Gubernatura.

2 junio

Se realiza la jornada electoral en BC, en la que Jaime Bonilla obtiene el triunfo.

Entre el 5 y el 8 de junio, autoridades electorales de BC perdonan al morenista anomalías registradas en su campaña, como presuntas expresiones discriminatorias hacia personas autistas.

Esto debido a que Bonilla dijo que el Gobernador Francisco Vega tenía "autismo ante la inseguridad del estado".

11 junio

Jaime Bonilla recibe constancia de mayoría en el Instituto Estatal Electoral.

14 junio

Jaime Bonilla entabla un juicio ante el tribunal electoral federal por la constancia de dos años, para el periodo 2019-2021.

19 junio

El tribunal electoral federal envía esa demanda al tribunal de BC.

8 julio

El Congreso de BC aprueba la llamada 'ley Bonilla', la cual amplía de dos a cinco años el periodo de la Gubernatura.

A favor de la ley votan 21 de 25 diputados locales, entre ellos del PAN y PRI. En la foto se muestra un espectacular que se colocó en la entidad para exhibir a los priistas que respaldaron la legislación.

9 julio

Tres de cinco ayuntamientos de Baja California avalan la reforma: Tecate (PRI), Ensenada (PRI) y Playas de Rosarito (PAN).

12 agosto

Jaime Bonilla se desiste ante el tribunal de BC de impugnar su constancia de mayoría por dos años.

22 agosto

El Congreso de BC aprueba realizar una consulta para decidir si la Gubernatura será de dos o cinco años.

12 septiembre

El tribunal electoral federal remite al tribunal local dos recursos contra la consulta sobre la ley Bonilla. Las impugnaciones fueron presentadas por Movimiento Ciudadano y Coparmex.

30 septiembre

El tribunal de BC rechaza actuar sobre las quejas contra la consulta pública por la ley Bonilla.

13 octubre

El próximo domingo se llevará a cabo la consulta sobre la duración del mandato de Jaime Bonilla.