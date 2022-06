Les cortan el agua a los ricos en Nuevo León; instalarán reductores de presión

MONTERREY.- Los sectores de alto poder económico en Nuevo León son quienes consumen más agua y pronto les pondrán freno con un reductor de presión.

La empresa estatal Agua y Drenaje de Monterrey anunció la colocación de reductores de presión, en el domicilio de los usuarios que consumen arriba de los 70 metros cúbicos mensuales de líquido.

El dispositivo prácticamente se colocará en sectores de zonas llamadas residenciales o de alto poder adquisitivo, a los que se les reducirá en un 40 por ciento la presión.

(La comisión de Agua y Drenaje de Nuevo León, determinó el pasado día mundial del agua que se dejará de extraer líquido del embalse de la Presa de la Boca, debido la escasez que presenta. Cuartoscuro)

Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje explicó que cerca del 30 por ciento de los usuarios no sólo no redujeron el consumo a pesar de los cortes programados, sino que lo aumentaron, lo que demuestra que no atienden el llamado de apoyo y cuidado del líquido.

"No solo no están haciendo un esfuerzo solidario, sino están incrementando su consumo. Vamos a iniciar a aplicar reductores a todas las tomas que consumen arriba de 70 metros cúbicos mensuales", advirtió.

Sin embargo, con los cortes programados que se aplican desde hace más de un mes, el consumo general se ha mantenido por debajo de 14 mil litros por segundo, aunque hay picos que superan los 16 mil litros en ciertos días y momentos específicos, dijo Barragán.

Al evaluar el programa de cortes un día a la semana, la calificó de positiva, ya que solo el 8.23 por ciento de las colonias tiene fallas con falta de abasto más allá del día establecido.



Se trata de 321 colonias, de las cuales en 61 tienen problemática alta, con hasta cinco días de fallas en el suministro.

Rechazó el funcionario que el programa sea un fracaso, y asegura que, en una evaluación estadística completa se resalta que está funcionando.

Ante las protestas de usuarios en las calles por falta de agua, solicitó evitar manifestarse bloqueando calles, ya que buscan solucionar el problema cuanto antes .

La zona metropolitana de Monterrey atraviesa por una de la crisis más severas de agua, luego de que se ha secado una presa y dos más siguen el mismo camino, mientras no llegan las lluvias .

(djh)