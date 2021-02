Leones, pumas y tigres, mascotas que capos abandonan y Vicky adopta

CIUDAD VICTORIA.- Vicky Garza Peña empezó a trabajar en la creación de un refugio para perros y gatos maltratados, pero terminó por adoptar tigres, pumas, jaguares, hipopótamos, venados, antílopes, avestruces, caballos, reses y otros.

"Los animales maltratados los perros, los gatos abandonados me dan tristeza. Así que inicié la construcción de un albergue donde recibirlos, cuidarlos y atenderlos".

Platica que después de mucho insistirle a su papá en 1998 consiguió que le cediera una pasta del rancho para empezar a crear su albergue que hoy es el Safari El Puerto, en el kilómetro 14 de la carretera ribereña, cerca de la ciudad de Reynosa.

Además de los perros y gatos que recibió, también llegó "Boris Alberto Franco Rentería" un león africano el cual había sido asegurado por el Ejército Mexicano y la PGR durante un operativo de cateo a una residencia donde los miembros de esa familia se dedicaban a actividades ilícitas.

La familia salió huyendo y "Boris" fue dejado en la sala, donde siempre estaba.

"Las autoridades no sabían qué hacer con el león. Me dijeron que si me quería hacer cargo de este y les dije que sí.

Fui con un veterinario que se encargó de dormirlo y lo trajimos. Boris fue el primero de los animales incautados que llegó".

"Después llegaron pumas, antílopes, caballos, tigres, avestruces, reses, pumas, osos, monos y otros animales incautados, en total hasta ahora son 27".

"También vinieron Sara y Porky, una pareja de hipopótamos. Los hipopótamos los compré yo", menciona.

Muchos de estos animales eran las mascotas de sujetos que forman parte de la delincuencia organizada implicados en delitos de homicidio, secuestro, narcotráfico, extorsión y otros delitos, los que fueron asegurados por el Ejército y la Marina Armada de México en diversos operativos.

Pese a haber sido animales incautados por la Profepa, Semarnat, Sedena, FGR, la maestra Vicky Garza no recibe ayuda de las dependencias, ni tiene patrocinadores.

"Me gasto algo así como 45 mil pesos mensuales en darles de comer y atender a los animales".

"Las legumbres, las frutas, la carne que yo como en mi mesa son las que también comen los animales", dijo y añadió que le enoja mucho ver los animales maltratados, lastimados. Los animales no tiene la culpa.

"Los animales son muy agradecidos, fieles y se pueden manejar si les muestras afecto. Responden con cariño y se dejan hacer".

Pero debido a la crisis se ha visto precisada a reubicar algunos de sus animales como tigres, pumas, jaguares, linces y otros en el zoológico de Chapultepec y en African Safari.

Actualmente la maestra Garza Peña se encuentra convaleciente por la fractura de un brazo. "Tan pronto como pase todo esto y me recupere del brazo, lo primero que haré es recuperar los animales", mencionó.

Y cuenta: "el animal con el cual más me identifico es con Boris, el león, fue el primero que llegó. Tengo afinidad con él".

"Hace 10 años me operaron del corazón. Los trabajadores me preguntaron a qué hora me habían operado pues Boris se había puesto a rugir, los perros ladraban y los venados estaban inquietos".

"En una ocasión Boris logró salirse de su jaula y fue a dar hasta la recámara que tengo en el rancho".

"Y tú qué haces aquí le dije, hablándole como si nada – claro por dentro si tenía temor,- me lo llevé hasta su espacio y lo volvimos a encerrar sin problemas".

Conversar con Vicky Garza es agradable, habla con la franqueza y la espontaneidad de la gente norteña. Y entre una y otra frase suelta sus palabrotas: "estoy acostumbrada a tratar con hombres. En el rancho me tengo que entender con los hombres y los animales".

"En un zoológico pasan muchas cosas. Lairo, uno de los changos aprendió a trepar la tela de alambre que tienen como reja, y abrir un hueco por arriba para escapar. Lo que hacía era irse a la tiendita que tenemos y comerse las galletas y dulces. También se ha metido en la casa. Abre el refrigerador para comerse la fruta y verdura".

Y añadió: "Una señora se acercó demasiado a la jaula en que está Lairo y le arrebató el bolso, le sacó el maquillaje y se embadurnó, el lipstick se lo comió, el teléfono lo rompió y una toalla sanitaria se la puso de sombrero".

"A Boris también lo hemos encontrado dentro de la tienda comiendo dulces y gansitos. Una osa negra americana ´Daisy´ también se salió pero dándole galletas la logramos regresar a su jaula".

"En otra ocasión "Coco" el cocodrilo se salió y fue a dar al campo de golf que se encuentra al lado del rancho, se metió en una trampa que es un lago. Uno de los trabajadores se metió al lago a sacar las pelotas y vio unos ojillos. Y le preguntó

-¿Eres tú "Coco"?.

"Nos avisó que allá andaba ´Coco´, le echamos un lazo al cuello y se vino con nosotros como si nada".

La entrevista terminó, pero la maestra Vicky Garza llama por teléfono al reportero para platicar. "Cuando mi mamá Litha murió, mi papá ya no quería ir al rancho. Quería quedarse encerrado en casa. Poco a poco platicándole del trabajo que estaba haciendo en el rancho, de los animales que me habían llevado o me habían regalado se fue animando y volvió al rancho".

"Primero me dio permiso de que podía usar una pasta, luego otra y otra. Ahora hago uso de las 64 hectáreas y del casco del rancho para tener el Safari El Puerto".