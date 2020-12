Leonel Serrato, aspirante al gobierno de SLP, con pasado misógino

SAN LUIS POTOSÍ.- Leonel Serrato Sánchez es uno de los cuatro precandidatos a la candidatura de Morena por el gobierno de San Luis Potosí. Sin embargo, su inscripción como aspirante violaría la normatividad federal y del partido político en materia de violencia de género.

También lee "Erradicar violencia de género, prioridad en SLP: JM Carreras

El 8 de abril de 2017, en un programa radiofónico, Leonel Serrato Sánchez le dijo a la entonces diputada local Rebeca Terán Guevara: "la vagina no le da inteligencia, no le da honradez, no le da capacidad, esas se ganan en el ejercicio cotidiano".

No se escuda en las enaguas, no es por ahí, doña Rebeca póngase a estudiar, póngase a trabajar, porque nos da vergüenza que sea diputada

Lo anterior violaría la normatividad federal. El 28 de octubre pasado, el Consejo General del INE aprobó los criterios de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género, para el próximo proceso electoral. Con este hecho histórico, los aspirantes a candidaturas rumbo al 2021 deberán firmar un documento, bajo protesta de decir verdad, en el que manifiesten que no se encuentran en los siguientes supuestos:

Haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica.

familiar y/o doméstica. Haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

Haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso, a menos que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.

Además, la Convocatoria para los aspirantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pide una carta de manifestación bajo protesta de decir verdad "de que no ha recibido sanción firme" por violencia de género.

Serrato Sánchez recibió una condena pública en 2017 por parte del Senado de la República debido a expresiones discriminatorias en contra de la entonces diputada local Rebeca Terán Guevara.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos también inició una investigación en su contra por "violencia política y actos de misoginia".

VIOLENCIA DE GÉNERO

El 8 de abril de 2017 Serrato Sánchez arremetió en contra de la entonces diputada local Rebeca Terán Guevara, a quien le dijo que "la vagina no le da inteligencia, no le da honradez, no le da capacidad, esas se ganan en el ejercicio cotidiano".

Para las senadoras, resultó indignante que el notario expresara: "no se escuda en las enaguas, no es por ahí, doña Rebeca póngase a estudiar, póngase a trabajar, porque nos da vergüenza que sea diputada".

Dichas declaraciones fueron condenadas por la Cámara alta en un punto de acuerdo impulsado por las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, el cual también pedía una investigación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Esto demuestra que, pese a los avances legislativos, la lucha de las mujeres por buscar la representación política dista mucho de concretarse en todos los aspectos de la vida pública", condenó el Senado

"La Comisión dictaminadora coincide con los proponentes en que las palabras misóginas del notario Leonel Serrato en contra de la diputada local de San Luis Potosí, Rebeca Terán constituyen una grave violación a los derechos humanos de la misma al desfavorecer su participación en la vida pública".

Esta conducta se identifica con la conceptualización sobre Violencia Política en razón de género que comprenden todas aquellas acciones y omisiones- incluida la tolerancia- que basadas en elementos de género y en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público

El 22 de mayo de 2017 se presentó una denuncia penal en contra del notario Leonel Serrato Sánchez ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la secretaría de Gobernación (SEGOB), el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el gobernador Juan Manuel Carreras López, por los dichos presuntamente misóginos en contra de la diputada Rebeca Terán Guevara.

Aunado a ello, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) realizó diversas recomendaciones y estableció que, si bien no se hace tangible la vulneración del derecho a la no discriminación, sí resulta preocupante el significado de los comentarios del fedatario.

Los acuerdos del dictamen del Senado de la República, con fecha 7 de diciembre de 2017, fueron dos:

PRIMERO. El Senado de la República condena las expresiones discriminatorias realizadas por el Notario Público 32 de San Luis Potosí, Leonel Serrato Sánchez en contra de la Diputada Local Rebeca Terán; y en este marco, exhorta al Gobierno del estado de San Luis Potosí, a reforzar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres en los sectores público, privado y social, a través de acciones que eliminen los estereotipos de género y prácticas discriminatorias que constituyan cualquier tipo o modalidad de la violencia en contra de las niñas, las adolescentes y las mujeres.

SEGUNDO. - Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, así como al Colegio de Abogados del Estado, a realizar una investigación exhaustiva en este caso y determinar las medidas necesarias a fin de que no se repita este tipo o modalidad de violencia en contra de las niñas, las adolescentes y las mujeres.

LA INVESTIGACIÓN

El 24 de abril de 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación en contra del notario público Leonel Serrato Sánchez por violencia política y actos de misoginia, a petición de la afectada diputada Rebeca Terán Guevara y en respuesta al exhorto que le hizo el Senado de la República, informó su presidente Jorge Andrés López Espinosa.

Aseguró que aunque está a favor de la libertad de expresión, también ésta tiene sus límites, que pasan por la dignidad de las personas, "con mayor razón tratándose de mujeres, a las que hay que respetar y ninguna expresión que las lastime, independientemente de la función que desempeñen, no favorece a eliminar la discriminación en México".

Dio a conocer que la CEDH recibió un escrito de queja el 11 de abril de la diputada María Rebeca Terán Guevara por las declaraciones emitidas el 8 de abril en un programa radiofónico, donde el notario público número 32, Leonel Serrato Sánchez, emitió diversos comentarios en el sentido de que "la vagina no le da inteligencia, no le da honradez, no le da capacidad, esas se ganan en el ejercicio cotidiano".

Solicitó remitir el asunto al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y además, recibió el exhorto del Senado de la República para realizar la investigación de oficio sobre violencia política; "desde ese día iniciamos la investigación y le dimos el curso legal correspondiente".

LOS PRECANDIDATOS

Leonel Serrato Sánchez, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Adrián Esper Cárdenas y Primo Dothé Mata son los cuatro precandidatos de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, luego de haber sido llamados por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político, en donde realizaron la firma de una carta compromiso.

Dicho documento, además de reconocer su calidad de aspirantes y precandidatos, también deja un precedente para mantener la unidad y respetar el inminente nombramiento quien será el candidato oficial.

La tarde del viernes, los cuatro aspirantes fueron llamados a una reunión con Mario Delgado y Citlalli Hernández, presidente y secretaria general de Morena, donde se analizó la situación que vive el partido en San Luis Potosí, luego de que fracasara la coalición con el Verde Ecologista de México (PVEM).

Serrato, Robledo, Esper y Dothé firmaron la carta compromiso en la que se explica que el candidato de Morena saldrá por medio de una encuesta, que realizará el mismo partido. Ante ese escenario, los precandidatos acordaron mantener la unidad, sumarse al proyecto ganador y abonar en la lucha para impulsar la 4T en San Luis Potosí.

Leonel Serrato es un notario de larga trayectoria. En 2018 fue candidato a la presidencia municipal de la capital de SLP y tras el triunfo de AMLO se incorporó como delegado del Bienestar en la zona Metropolitana de esa entidad.

Las alianzas que realice #Morena tendrán como objetivo consolidar la #CuartaTransformación. Escucharemos a nuestra militancia y l@s candidat@s tendrán que hacer un juramento de nuestros principios. pic.twitter.com/ByEtOhMJOG — Mario Delgado (@mario_delgado) November 25, 2020

Juan Ramiro Robledo es magistrado presidente, ahora con licencia, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, cuenta con una larga trayectoria en la función pública que lo ha llevado a ocupar diversos cargos públicos y de elección popular. En 1997 estuvo a punto de ser candidato a gobernador, sin embargo, de última hora tumbaron su candidatura.

Adrián Esper Cárdenas viene de un linaje de políticos. Su abuelo fue gobernador de Tamaulipas, y su tío es recordado como uno de los mejores alcaldes que ha tenido Ciudad Valles. Es un empresario reconocido que llegó a la alcaldía de Valles en 2018 por la vía independiente siendo el único que lo logró en esa ocasión.

Por su parte, Primo Dothé Mata es un luchador social con casi 30 años de experiencia. En la Huasteca Sur fundó el Frente Ciudadano Salvador Nava Martínez en honor al defensor de la democracia potosina con quien luchó en la década de los 90. En 2015 fue candidato a diputado federal y en 2018 se convirtió en senador abanderando a Morena.