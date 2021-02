León, de 8 años, emprende negocio de bañar cachorros en Tamaulipas

CD. VICTORIA.- León Herrera, tiene ocho años y estudia la primaria, quiere ser médico veterinario y, ya inició su negocio de bañar perros.

El costo del servicio es de 60 pesos, incluye jabón antipulgas, shampoo y perfume. Debido a su estatura, León únicamente baña perros de razas pequeñas.

León planeó como sería su negocio y también buscó la forma de promocionarse, para ello hizo un anuncio en una de su puño y letra el cual le pidió a su mamá subiera a las redes sociales.

"Amigos, mi hijo me pidió que pusiera su anuncio, quiere empezar su negocio de bañar perros. No le quise quitar la intención, ya que lo vi muy emocionado con su idea, y le sugerí que solo bañara perros de raza pequeña, ya que tiene solo ocho años, me da miedo que bañe perrotes, obvio yo lo superviso, pero de todos modos me da pendiente.

Si alguien ocupa que le bañen su perrito, me mandan msj. Gracias!" Escribió Esmeralda Lazcano en su cuenta de Facebook.

León tiene una perrita chihuahua a la cual le gusta bañar. Le encanta hacerlo pues tiene un enorme cariño por los perros.

El pequeño de ocho años cuenta que le gustaría ser médico veterinario pues quiere ayudar a comprar muebles nuevos para su casa, para darle dinero a su abuelo para pagar el agua.

León ya tuvo sus primeros clientes y lo ganado lo reinvirtió en comprar más jabón, shampoo y perfume para perros para sus próximos clientes.

"Yo le digo que el dinero era para él y su prima que le ayuda. Que lo gastarán en lo que necesitaran", comentó Esmeralda.

León tiene hay una larga lista de espera de cachorros para el baño.

"Por las tardes, luego de sus clases, el pequeño se hace de tinas, agua, toallas, secadora y sus insumos para bañar a perritos".

La madre añadió que lo vio tan emocionado con su propósito que decidió apoyarlo colocando el anuncio del niño en su página de Facebook.

Y reitera que León se encuentra empeñado en ser veterinario, en entrenar perros y para ello entra a internet para conocer las diferentes razas de perros.