León, de 3 años, murió atropellado en la puerta de su casa, automovilista intentó escapar

"Salgo corriendo lo estoy buscando debajo de la moto y no estaba, volteó y estaba prensado en la pared", dijo entre lágrimas la abuela de León, Amalia. (Cortesía)

MÉRIDA. - León tenía 3 años de edad, era un niño inquieto y feliz, que murió el domingo en la puerta de su casa, víctima de homicidio culposo. Un automóvil lo prensó contra la pared, los vecinos aseguran que la automovilista estaba alcoholizada.

Ese día, el pequeño salió para ver si Peluso, el perro que alimenta su familia fue por su comida. No estaba solo, su abuela Amalia Canché lo cuidaba, pero el niño se adelantó unos cuantos pasos a ella. Primero pensó que se cayó la moto que estaba estacionada en la puerta. Segundos después descubrió que León se encontraba de pie, lo sostenía un vehículo.

"Salió y yo atrás de él, pero como corrió se adelantó. Yo corrí y salí, oí que se cayó una moto que estaba estacionada, yo dije se cayó la moto encima y ni siquiera lloró mi nené. Salgo corriendo lo estoy buscando debajo de la moto y no estaba, volteó y estaba prensado en la pared", dijo entre lágrimas la abuela de León, Amalia.

Ese domingo, la familia se reunió para celebrar el cumpleaños de la hija más pequeña de Amalia, una niña de 9 años, que era tía y amiga de León. Pasaron de la celebración a la tristeza. Cuando movieron el auto que sostenía de pie al pequeño, él ya no tenía signos vitales.

"El amigo de una vecina vino a empujar el carro para sacarlo. La persona que lo atropelló lo agarró de ahí -señala la pared de la esquina en la acera- no lo agarró de abajo de la acera. Mi nene estaba paradito aquí, no estaba ni tirado, estaba parado, yo lo agarre y me senté, y desde que agarre a mi nene estaba muerto", recordó con tristeza.



La automovilista y su acompañante intentaron escapar del lugar, pero los vecinos la detuvieron. Una mujer se colgó de la puerta para que la pareja no escapara.

"Se estaban escapando porque el carro estaba aquí en la escarpa (acera) y lo bajaron, se estaban yendo por la otra calle. Lo bueno es que una muchacha salió y se colgó de la puerta, logró abrir la puerta del carro y en eso venía el camión de pasaje; una pareja se bajó y le quitó del vehículo", relató.

La ambulancia no tardó en llegar a la casa, lo trasladaron al Hospital Agustín O' Horán. Al mismo tiempo, el padre del menor se dirigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán a levantar la denuncia, pero no se lo permitieron. Le dijeron que primero debía esperar los resultados de la necropsia.

"Le dijeron a mi hija que tiene que poner su demanda desde anoche para que puedan entregarle el cuerpo, mi yerno fue a la Fiscalía y no lo atendieron, le dijeron que vayan hoy a las 8 de la mañana", comentó enojada.

León fue velado este lunes por la tarde. Su familia y vecinos exigen justicia y castigar a la mujer que lo asesinó por conducir alcoholizada.





