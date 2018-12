Le niegan aborto a niña que fue violada en Sinaloa

REDACCIÓN 12/12/2018 07:38 p.m.

A una joven menor de edad originaria de Culiacán, Sinaloa, que quedó embarazada tras ser abusada sexualmente, le fue negada la interrupción del embarazo, aún cuando la Ley lo permite cuando se da por violación.

Luego de sufrir una violación, la joven visitó al médico por una infección en las vías urinarias, pues presentaba un embarazo que ella desconocía. Acudió al Hospital de la Mujer donde redactó y firmó una petición de acuerdo con el marco jurídico para acceder a la interrupción del embarazo en calidad de víctima, sin embargo, personal del hospital no accedió a esto.

En entrevista con El Debate, la vocera del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, explicó que el hospital no quiso realizar el aborto pues argumentaba que se necesitaba un documento expedido por le Ministerio Público para poder realizar el procedimiento, sin embargo, la activista explicó que según la regla 046 de violencia familiar, sexual y contra las mujeres en criterios para la prevención y atención, no se necesita de dicho documento para que el hospital pueda iniciar con el servicio que la joven necesita.

La joven, con cuatro meses de gestación, cuenta con el apoyo de sus familiares para realizar el aborto, sin embargo, el colectivo asegura que las autoridades la han revictimizado, torturado, ignorado, además de que los trámites de la Fiscalía General del Estado y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) han faltado a su deber, tanto profesional como ético hacia la afectada.

La vocera del colectivo señaló que la procuradora del DIF municipal, Liliana Pimentel, le dijo al tutor legal de la joven que no abortará, ya que le conseguiría unos buenos padres. Sin embargo, el deseo de la joven es interrumpir su gestación, ya que no quiere interrumpir su proyecto de vida y aunque la quieran hacer cambiar de opinión, ella no quiere cambiar su postura.

