Layda, candidata de Morena al gobierno de Campeche hace campaña con AMLO

CAMPECHE.- Layda Sansores Sanromán, candidata de Morena al gobierno de Campeche utiliza la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña política.

La alcaldesa con licencia publicó en sus redes sociales propaganda política donde se mira el rostro de ella con el perfil del presidente López Obrador y presume que durante 25 años ha caminado junto a "Ya Sabes Quién".

Acompañó la imagen con la leyenda: "25 años después, miles de corazones campechanos seguimos luchando juntos por la equidad social, para darle al pueblo mexicano políticos honestos y funcionarios comprometidos con la gente!

Desde mi trinchera me opuse al aumento irracional del IVA, traté de detener la venta de la Petroquímica, defendí la Reforma Energética, apoyé el Movimiento Magisterial, me enfrenté a la Mafia del Poder; ¡eran otros tiempos! ¡No tenía una varita mágica y no había nacido la 4ta Transformación!

Seguiremos transformando nuestro México, seguiremos apoyando a nuestro líder, tendremos un gobierno del pueblo y para el pueblo".

El 22 de febrero de 2018, el portal de noticias Telemar compartió un #vídeo donde se aprecia que Layda Sansores le besa la mano al candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, lo que causó polémica.

Layda Sansores besa la mano de #AMLO y causa polémica.



Mientras que el 13 de septiembre del 2020, en el evento de supervisión de la obra de ampliación de la Línea 12 del Metro, Layda Sansores, entonces alcaldesa de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, dijo al presidente López Obrador que solo cada 100 años nacía un líder como él.

"Porque dices que te atacan, pero en 200 años de historia política nadie había tenido el aval de tanto pueblo; porque sólo cada 100 años nace un líder como tú, Andrés Manuel. Por eso y más, mi súper equipo y mis vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón le decimos: ´Bienvenido Andrés Manuel López Obrador, presidente de México´", señaló.

El mes pasado, como aspirante de Morena a la candidatura, Layda Sansores, criticó que el PRI se aferre a seguir gobernando su natal Campeche, cuando su padre fue gobernador de esa entidad por el Revolucionario Institucional.

Layda Sansores ha brincado de partido en partido a lo largo de su experiencia política, que inició teniendo sólo 20 años, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por el PRI fue diputada Federal Plurinominal en la LV Legislatura de 1991 a 1994 y Senadora de Mayoría por Campeche.

En 1996, Sansores San Román rompió con una trayectoria de 30 años de militancia en el PRI, incluso su padre formó parte del instituto político, para buscar la candidatura al gobierno de Campeche por el PRD, pero quedó en segundo lugar de la contienda.

En 2001 se unió a Movimiento Ciudadano y 13 años después, en 2014 y siendo senadora por MC, se sumó a la bancada del Partido del Trabajo en el Senado de la República. En 2015 volvió a ser postulada al gobierno de Campeche, pero ahora por Morena.

