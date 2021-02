“Lástima margaritos”, responde Cuitláhuac a críticas por corrupción

Algunos ataques a nuestro gobierno se ciegan ante el verdadero cambio, no quieren ver lo que ‘los Yunes’ y ‘los Duartes’ abandonaron por llenarse las bolsas de dinero (…) No soportan que un maestro, académico de la Universidad Veracruzana y un pueblo al que no pudieron engañar ‘con el hijo de Yunes’ les pusieran un alto