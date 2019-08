Las vacunas comienzan a llegar a Guanajuato

"Si hay que decir que de este 5% de medicamentos que no tenemos, si hay algunas claves con mucho movimiento que están poniéndose muy difíciles de conseguir, como las de enfermedades crónico degenerativas, las tiras reactivas para diabetes, para el colesterol y para hacer algunos tamizajes, son insumos que se consumen mucho y que no hay proveeduría, pero bueno Guanajuato afortunadamente no tiene problemas para que sus hospitales estén funcionando con regularidad".