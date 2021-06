Las promesas no bastaron… elecciones en San Luis Potosí sin claridad

San Luis Potosí; SLP.- Tres meses después de que iniciaran las campañas para elegir gobernador en la entidad, las promesas y recorridos que hicieron los candidatos no bastaron para que los más de 2 millones de votantes en el estado marcaran una tendencia inmediata en el resultado, como históricamente se había registrado.

Los tres principales aspirantes dieron por hecho su triunfo basados en sus propias encuestas. Los dos primeros en hacerlo, a través de conferencias de prensa, fueron Octavio Pedroza Gaitan, candidato por la coalición "Juntos por San Luis", integrada por los partidos Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); Revolución Democrática (PRD) y Conciencia Popular.

Al mismo tiempo, Ricardo Gallardo, contendiente por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) se anunció como ganador.

La última en proclamar la victoria, a través de redes sociales, fue Mónica Rangel Martínez, representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Sin embargo, los triunfos que presumieron los tres principales aspirantes, no se vieron reflejados en el conteo rápido. Minutos antes de la media noche del 6 de junio de 2021, no existe una ventaja clara que dé la Victoria a alguno de ellos los comicios en San Luis Potosí serán recordados por la falta de preferencia de los electores quienes, esta vez, no dieron un triunfo contundente para alguno de los candidatos a gobernar la entidad.

Las elecciones en el estado, también serán recordadas por retrasos en la apertura de casillas que llevaron, a algunos, habitantes, principalmente en la capital de la entidad, a inconformarse por la espera para emitir su voto.

En la colonia Polanco, donde se instaló una casilla especial al interior del parque Morales, los electores tuvieron que esperar hasta dos horas para que se abrieran las casillas y una más para poder votar.

En ese mismo, se tenía contemplado que algunas personas residentes de otras entidades, emitiera el sufragio, por lo menos para diputaciones federales, sin embargo, su sorpresa fue grande, al escuchar que el estado donde habitan no pertenece a la circunscripción de San Luis Potosí.

"Llegué a las 07:00 para poder votar. No soy residente del estado, yo tengo mi domicilio en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Primero se retrasó la apertura hasta las 10:00 y al llegar me dicen que no puedo votar. Estoy muy inconforme y molesta", narró Laura Luna.

Incluso, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), reconoció en el primer corte de información que, a las 10:00 horas, solo se habían habilitado el 65% de las 3 mil 750 casillas contempladas en los 58 municipios que integran a la entidad. Tres horas después reportó el 100% de urnas aperturadas.

Las elecciones en el estado, también serán recordadas por los incidentes de violencia. La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales de San Luis Potosí, inició 10 carpetas de investigación por ilícitos relacionados con la jornada electoral.

Javier Montalvo Pérez, fiscal electoral mencionó que las actas se iniciaron por delitos que van, desde la compra del voto, privaciones ilegales de la libertad, así como compra de votos y robo de casillas.

Uno de los hechos de mayor violencia se presentó en la capital del estado, cuando personas armadas robo casillas en la colonia Guanos. Las perdonas que votaban en el lugar documentaron, a través de vídeos, disparos de armas de fuego.

Uno de los grandes ausentes fue el gobernador del estado Juan Manuel Carreras, quien se mantuvo alejado del proceso electoral. Su voto lo emitió en el fraccionamiento Potosino de Golf, con una mínima cobertura de medios de comunicación.

Aunque está noche se dieron a conocer resultados del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), será hasta la próxima semana cuando se dé a conocer a la o el ganador, una vez que se lleve a cabo el conteo de cada uno de los votos.

MJP