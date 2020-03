Las precariedades de Morelos para enfrentar al covid-19

Morelos (La Silla Rota).- Familiares de pacientes del Hospital General "Dr. José G. Parres", situado en Cuernavaca, denunciaron que las autoridades se mantienen relajadas en las medidas preventivas en la sala de espera.

La preocupación radica en que este es uno de los dos nosocomio habilitados hasta el momento por el gobierno de Morelos para dar atención a pacientes que resulten positivo en COVID19, según informó, Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de salud en la entidad.

Fue el 16 de marzo durante la primera conferencia de prensa, cuando destacó que se cuenta con tres áreas de aislamiento en urgencias y dos pisos donde se ha dispuesto tratar a las personas que enfrente el padecimiento.

Ese día dijo que se cuentan con 10 camas en total en el nosocomio y aseguró que el Gobierno del estado compró 100 paquetes de equipo adecuado para brindar atención especializada, tanto para los pacientes como para los médicos que prestaran el servicio, sin precisar en qué consiste cada paquete.

Conferencia de prensa por covid-19

Al siguiente día, en conferencias de prensa, corrió la información y dijo que se dispone de 200 paquetes con equipo especializado y detalló que se trata de cubre bocas especiales, gafas de protección y un traje totalmente blindado para los médico.

"Tenemos 15 ventiladores en el hospital Parres y ocho camas, en el mes de junio se habilitara el hospital de Jojutla con 5 camas y está el hospital del IMSS con 10 camas y sus respectivos ventiladores", dijo.

En este contexto, hubo un reconocimiento importante por parte de Marco Antonio Cantú Cuevas "Morelos no está preparado para atender covid-19 en caso de que la situación agrave en la entidad, como ocurre en el resto del país y el mundo".

Hasta el cierre de esta información, esta entidad tiene seis casos confirmados de coronavirus que fueron exportados derivados de que tres de los pacientes viajaron a Estados Unidos; uno más tuvo contacto con una persona que dio positivo en la Ciudad de México y una persona más que viajó a Europa.

Se trata de cuatro mujeres, una de 54 años que radica en el municipio de Cuautla, otra de 35 años, una de 57 años y una más de 61 años, las tres de Cuernavaca.

Y un hombre originario del municipio de Cuernavaca, con 37 años de edad. Por ahora se han tenido 38 casos que ya fueron descartados y 20 que están como sospechosos y oscilan entre 40 y 61 años de edad.





El más reciente caso se trata de un hombre de 44 años, el paciente se mantiene en casa bajo la estricta vigilancia de las brigadas epidemiológicas, tuvo relación con una persona que dio positivo a coronavirus en la entidad por importación.

Morelos está rodeado de entidades como Puebla, Ciudad de México, Estado de México donde hay varios casos positivos en el virus, por ello "es muy probable que en cualquier momento se empiecen a extender el número de casos en la entidad", explicó el también vocero del Consejo de Seguridad en Salud.

Atenderán pandemia con 435 camas y 415 ventiladores

En total se contabilizan 435 camas y un aproximado de 415 ventiladores – de acuerdo a la información hasta ahora proporcionada por las autoridades en distintas conferencias de prensa- para atender pacientes que den positivo en el virus que está generado en todo el mundo.

El gobierno estatal habilitó tres hospitales para atender CIVID19: el Hospital General Parres "Doctor Parres" de Cuernavaca con 56 camas, el Hospital General de Jojutla "Dr. Ernesto Meana San Román" con 23 camas y el Hospital General de Axochiapan "DR. Ángel Ventura Neri" con 64 camas, que dan un total de 143 camas hospitalarias y 123 ventiladores.

A esto se agregan 57 camas con ventiladores que hasta ahora se han habilitado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 235 camas con ventiladores en Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según han reportado representantes de dichas instancias.

Pese a todas las medidas presentadas por la Secretaría de Salud, este 27 de marzo se realizó la primera protesta de personal del IMSS donde denunciaron que, hasta ahora no han recibido ningún tipo de equipo de protección y ya están recibiendo pacientes sospechosos en coronavirus.

Previo hubo varias denuncias anónimas por la preocupación que tiene de también ello contagiarse del virus o transmitirlo a sus familias.

En el estado, hasta el 23 de marzo se tenía "solo 30 pruebas que sirven para cuatro personas cada una pero que en breve le entregarían más ", refirió el titular de la Secretaría de Salud durante la conferencia de esa tarde.

Más tarde, dijo que estaban en pláticas con laboratorios locales para que junto con el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), adscrito a Servicios de Salud de Morelos (SSM), cuenta con los controles de calidad aplicados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), se realicen la pruebas que se requieran.

Denuncian que en el hospital no hay ni gel antibacterial

La Silla Rota visitó el Hospital General Parres, ubicado en la colonia La Selva, y encontramos solo un frasco de gel antibacterial de 250 mililitros en la puerta de acceso a la sala de urgencias; otros frascos de gel en el acceso a pisos y en la sala de espera observamos personas -familiares de pacientes internados- sentados pero ahí no había rastros gel.

Platicamos con algunos sobre cómo observan las medidas que ha tomado el hospital y coincidieron en señalar "No hay filtro sanitario y tampoco hay gel antibacterial".

Algunos testimonios que prefirieron permanecer en anonimato, aseguran que las precariedades son muchas, pues no hay "ni para lavarse las manos".

"Yo tengo un enfermo. Tengo dos días en el Parres y no hay ni para lavarse las manos, ni gel no hay nada, no nos han dado alguna indicación, yo digo que es muy delicado".

Algunos otros aseguran que en el hospital no hay ni lo básico como gel antibacterial "Nos encontramos en el Hospital Parres, pero lamentablemente no tenemos los servicios como es gel y el servicio de los baños no están en condiciones y no nos han dado ninguna capacitación, alguna medida de contingencia de que hacer y gel no hay".