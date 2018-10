Las polémicas de los próximos "pluris" en Veracruz

FERNANDA CASTILLO/CORRESPONSAL 30/10/2018 03:11 p.m.

Xalapa, Ver. - Al menos ocho diputados plurinominales que rendirán protesta el próximo 5 de noviembre en la LXV legislatura local han generado polémica por su parentesco con personajes políticos; por su pasado ligado al exgobernador Javier Duarte de Ochoa o por su vocación empresarial, lo que les permitió acceder a contratos millonarios de obra pública de la administración estatal.

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) entregó este lunes 29 de octubre la constancia de diputados electos plurinominales a 20 militantes partidistas que se asumirán la representación popular la siguiente semana.

Diputados y militantes toman Congreso de Veracruz

Las diputaciones plurinominales son un premio a grupos, corrientes, o agrupaciones al interior de los partidos. Los candidatos siempre están ligados a los líderes en turno y su simple nominación genera disputas políticas entre militantes y simpatizantes de los institutos políticos.

Cambranis Torres abre la puerta a la familia Yunes

Enrique Cambranis Torres fue diputado local y le entregó la dirigencia a Jesús Mancha Alarcón, quien en 2016 logró el registro de una planilla de unidad con el PAN y el PRD; sin embargo, hoy forma parte del bloque opositor que quiere limitar que el dirigente con licencia se reelija.

Cambranis Torres tiene su área de injerencia en el distrito de Huatusco, ha apoyado la candidatura de personajes como el actual alcalde de Medellín, Hipólito Deschamps Espino Barros y de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, quien repitió en la representación federal por el blanquiazul.

En su periodo como dirigente en 2010 respaldó al Comité Ejecutivo Nacional que otorgó -por primera vez- la candidatura a Miguel Ángel Yunes Linares, dejando de lado las aspiraciones de Gerardo Buganza y Juan Bueno Torio, -quienes renunciaron al PAN- y al hoy senador Julen Rementería del Puerto.

El hermano incómodo

Omar Guillermo Miranda Romero, actual dirigente interino de Acción Nacional, se desempeñaba como Tesorero del Comité Directivo y fue regidor en la administración de Elizabeth Morales.

Un reportaje de E-Consulta Veracruz reveló que el gobierno estatal que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares concedió contratos de obra pública por 15 millones 950 mil pesos a Oscar Herón Miranda Romero, hermano del líder estatal interino.

A través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se asignaron convenios a la empresa Copco, SA., de CV, propiedad del hermano del líder panista, y a Grupo Damopsa S.A., de C.V, que lo empleó como supervisor de obra.

De proveedora del Gobierno del Estado a diputada local

Monserrat Ortega Ruiz, esposa del dirigente estatal del PAN con licencia, José Mancha Alarcón, asumirá sus labores legislativas en medio de críticas por figurar como prestanombres de tres empresas que recibieron contratos millonarios de dependencias estatales.

En entrevista en la entrega de la constancia de mayoría afirmó que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), determinó que la asignación de contratos se dio de manera legal y acusó una campaña negra de parte de Morena.

Defendió la diputación plurinominal que logró al aclarar que tiene más de 20 años como militante de Acción Nacional y el Comité Nacional filtró la nominación: "no fue designación de mi marido".

Sergio Hernández repite como coordinador por su "experiencia"

Sergio Hernández Hernández fue el único panista al que se le permitió reelegirse como diputado local empleando las vías plurinominales y de mayoría relativa.

El panista quien organizó un baile popular para celebrar sus primeros 100 días de gestión, repetirá en la coordinación de la fracción de Acción Nacional, pues el líder interino Omar Miranda Romero lo designó -como parte de su atribución-, pese a que el xalapeño fue derrotado en las urnas el pasado 01 de julio.

El coordinador de la actual Cámara ha estado en el foco de los medios de comunicación, por otorgar contratos de publicidad del Congreso local a empresas ligadas a Pepe Mancha Alarcón.

Andrea Yunes llega a la diputación por paridad género

Andrea de Guadalupe Yunes participó por primera vez en unos comicios el pasado 01 de julio como abanderada plurinominal del PVEM. Aunque en las urnas no ganó, obtuvo la curul para garantizar la equidad de género.

Su registro fue criticado desde el principio por el empuje que habrá tenido de su padre, Héctor Yunes Landa, excandidato a gobernador por el PRI, y diputado federal.

La joven ha sido objeto de críticas en sus redes sociales por la publicación de fotografías en las que muestra su ejercitado cuerpo. Algunos usuarios de su cuenta oficial de Facebook le piden mesura.

"Esta soy yo y me presento tal cual soy. Sin engaños a nadie, si llego seguiré siendo la misma persona (...) jamás esconderé quien soy. Habrá a quien no le guste, hay muchos que les gusta porque son como yo y piensan como yo, simplemente me presentaré tal cual soy, sin engaños ante nadie, justamente de eso nos hemos quejado tanto", posteó en su muro.

Líder del Cobaev, podría cambiar de partido

Erika Ayala Ríos, líder del sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), finalmente logró la representación popular, pues siempre era postulada como suplente.

Durante el proceso electoral local se le acusó de hacer trabajo político a favor del candidato del PAN a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez. En la campaña del 2016 se le señaló de ayudar al candidato de MORENA, Hipólito Rodríguez Herrero, por lo que no se descarta que cambie de partido.

Mónica Robles, de aliada del PRI a representante de MORENA

Mónica Robles Barajas, fue diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante el sexenio del priista Javier Duarte. La mini fracción de su partido validó cuentas públicas y las dos reestructuraciones que se le aprobaron al exmandatario, hoy preso en el Reclusorio Norte.

La exlegisladora del Verde encontró refugio en MORENA y a través de los consejos estatal y nacional fue aprobada su candidatura en la posición número seis de representación proporcional.

La próxima diputada morenista es propietaria de los periódicos La Voz del Istmo y Diario del Istmo, empresa que ha denunciado al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares una deuda de 25 millones de pesos correspondiente a convenios publicitarios contraídos en el duartismo.

Morenista usa plataforma para rechazar medidas administrativas de Duarte

Víctor Emmanuel Vargas Barrientos es diputado electo de Morena. En 2016 usó la plataforma Change.org para convocar a los ciudadanos a rechazar el cobro del reemplacamiento de transporte público y automóviles.

Basó la petición en el hecho de que el gobernador Javier Duarte de Ochoa captaría mil 500 millones de pesos a costa de los automovilistas, lo que sería -consideró- la última estocada de su gobierno a los veracruzanos. El diputado electo logró 600 firmas de respaldo.

