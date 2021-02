Las polémicas alrededor del estadio Héctor Espino en Sonora

La compra del estadio de béisbol “Héctor Espino” en Sonora ha causado polémica a nivel nacional, ya que se dio en medio de la pandemia por covid-19, a pesar de que el compromiso por parte del Gobierno Federal se había hecho desde agosto de 2019.

El pago por este lugar en estado de abandono se efectuó el miércoles por la noche y fue confirmado por la Secretaría de Hacienda estatal, con el depósito de 511 millones 690 mil pesos, de los cuales 311 millones 690 mil pesos se destinarán para atender la contingencia sanitaria en este estado del norte.

Otros 140 millones se inyectarán al Fondo de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) y el resto, 60 millones de pesos para seguridad pública.

Sin embargo, la polémica por la ex casa del equipo de Los Naranjeros de Hermosillo comenzó desde años atrás, precisamente por Isssteson, durante el gobierno del panista Guillermo Padrés Elías.

Los desvíos de Isssteson en el fondo de pensiones

Al inicio de la administración de la priista Claudia Pavlovich Arellano, el nuevo titular de Isssteson, Enrique Clausen Iberri interpuso hasta seis denuncias ante la recién creada Fiscalía Anticorrupción de Sonora, por un quebranto a la institución de 6 mil 101 millones de pesos.

De esta cantidad, cerca de 2 mil 262 millones correspondían al Fondo de Pensiones, durante la gestión de la panista y exdiputada federal Teresa Lizárraga.

Estas denuncias penales fueron interpuestas contra: Guillermo Padrés Elías, exgobernador del Estado; Teresa Lizárraga Figueroa, ex directora de Isssteson; Mario Cuen Aranda, ex tesorero del gobierno estatal, y Carlos Villalobos Organista, ex secretario de Hacienda.

Las irregularidades habían sido hechas públicas por secretaria general del Sindicato Único de Empleados del Isssteson, Xóchitl Preciado, lo cual derivó de protestas por parte de burócratas estatales, así como de académicos y empleados de la Universidad de Sonora, quienes rigen su seguridad social en este instituto.

Los primeros rumores de la venta del estadio

Fue en junio de 2014 cuando se anunció el traspaso de bienes del Estado, entre ellas casas, el estadio Héctor Espino y hasta un estero en la playa de San Carlos Nuevo Guaymas, para subsanar las finanzas de la dependencia.

El motivo principal que había asegurado la directora en ese entonces, Lizárraga Figueroa es que el gobierno estatal adeudaba la parte que le corresponde, ya que a los trabajadores sí se les descontó su porcentaje debidamente, y con estos bienes se subsanaría.

“La deuda fluctúa entre alrededor de mil 100 millones de pesos, es la cantidad que han estado hablando y es la cantidad que se calcula si se llegase a concretar lo de las propiedades que se podría estar abonando al fondo”, declaró a medios de comunicación el 9 de enero de 2015.

De igual forma las protestas no terminaron, ya que el estadio es un símbolo del rey del deporte en Sonora, el béisbol y más aún en Hermosillo, la capital, a pesar de que el lugar estaba en abandono desde 2013.

La enajenación de bienes no se concretó finalmente y el sexenio panista terminó. Sin embargo, hasta la fecha, las denuncias por los desvíos de recurso público no han avanzado, ni se han girado órdenes de aprehensión contra estos personajes, específicamente por el Fondo de Pensiones.

Solo el exmandatario sonorense estuvo en prisión por más de dos años, en el Reclusiorio Oriente de la Ciudad de México, pero acusado de los delitos federales de lavado de dinero y defraudación fiscal. Se entregó en noviembre de 2016 y obtuvo libertad bajo fianza en febrero de 2019.

Incluso, Teresa Lizárraga, al término de la administración panista, en 2015, fue nombrada diputada federal por la vía plurinominal, cargo que mantuvo por tres años.

AMLO se ofrece a comprar estadio y consuma la venta

Las finanzas de Isssteson continuaron dañadas y se acrecentaron los problemas, aún en la administración de Claudia Pavlovich Arellano, por lo que siguieron con el plan de subsanar las finanzas con el Héctor Espino y los otros inmuebles.

Pero, ante la insistencia de activistas y ciudadanos, periodistas sonorenses llevaron el tema al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en mayo de 2019, donde se comprometió a pagar por el estadio en Hermosillo, así como un segundo en Cajeme, en las mismas condiciones de abandono.

“En el plan de venta se contemplaba destruirlos, es decir, echarlos abajo para utilizar todo el terreno y urbanizar y así sacar el recurso, esto es entregarlo a empresas inmobiliarias, entonces nosotros estamos contemplando el que se puedan mantener los dos estadios, no destruirlos, utilizarlos para el fomento al deporte”, declaró el mandatario federal el año pasado.

Fue hasta el pasado miércoles, en medio de la polémica por la subasta de otros campos de beisbol en Hermosillo, conocidos como “El Cárcamo”, cuando esa noche confirmó el pago de 511 millones 690 mil pesos a las cuentas de la Secretaría de Hacienda en Sonora.

Los cuales, el gobierno estatal los utilizará para Isssteson, la emergencia de covid-19 y seguridad pública.

¿Por qué estaba en abandono el estadio?

En 2013 se inauguró el colosal Estadio Sonora, un moderno proyecto que se construyó para albergar la Serie del Caribe de ese año y que sería la nueva casa de Los Naranjeros de Hermosillo y de los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico.

Así que, el llamado también “Coloso del Choyal” cerró sus puertas, después de 47 años de ser uno de los principales estadios de béisbol en el noroeste de México y el más moderno en Latinoamérica en los años 90, al contar con la primera pantalla gigante.

Durante esos años, este lugar fue utilizado por pequeñas ligas de béisbol, e incluso para conciertos de música y para el equipo de fútbol Los Cimarrones de Sonora.

Pero, en los últimos años, después de un incendio en el paso, se encuentra en abandono y sus puertas cerradas.

En ese mismo estado está el estadio Tomás Oroz Gaytán, en el municipio de Cajeme, después de que se inaugurara un nuevo estadio para Los Yaquis de Ciudad Obregón.

Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha pagado a la administración de Sonora por ese lugar.