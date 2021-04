Las mil desapariciones en tiempos de Roberto Sandoval en Nayarit

TEPIC-. En diciembre de 2020, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía General de Nayarit en busca de información sobre personas desaparecidas durante el gobierno de Roberto Sandoval e, incluso, sobre fosas clandestinas que pudieran encontrarse en esas instalaciones.

También lee: Ordenan detención de ex gobernador de Nayarit

El operativo se registró el 17 de diciembre y el objetivo era rastrear operaciones ilícitas de Edgar Veytia, detenido y condenado en Estados Unidos, acusado de narcotráfico.

Dos días antes, según una investigación de Milenio, un convoy de la FGR se trasladó de la Ciudad de México a Tepic para que 10 testigos declararan a fin de que aportaran información sobre la desaparición forzada de 39 personas durante el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda.

El personal de la FGR estaba integrado también por peritos y binomios caninos, además, llevaban aparatos para identificar si la tierra fue removida, con el fin de ubicar ahí mismo probables fosas clandestinas.

??Sr.@lopezobrador_: las víctimas de #DesapariciónForzada y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en Nayarit exigimos justicia; le pedimos que atienda nuestros casos.



Es momento de escuchar a las víctimas y honrar su promesa de abatir la impunidad



??https://t.co/JJ7JmNoBr9 pic.twitter.com/g9GEv8jBcd — I(DH)EAS (@idheasdh) February 13, 2021

La diligencia de la FGR se realizó luego que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitara al Estado Mexicano y al gobierno de Nayarit indagar sobre la desaparición de esas personas durante el periodo en que el fiscal era Edgar "El Diablo" Veytia, condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con los testimonios, la fiscalía de Nayarit fue utilizada por Veytia como su centro de operaciones donde se decidía a quién secuestrar, extorsionar, arrebatarle sus bienes y mandar a prisión como medida de presión para que firmaran los documentos y entregar su patrimonio.

El vocero de la denominada Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, afirmó que entre 2011 y 2017 el edificio de la Fiscalía General de Justicia nayarita era utilizado como casa de seguridad para torturar, secuestrar y despojar a familias de sus propiedades.

La Comisión de la Verdad fue creada en 2016 por un grupo de profesionistas y ciudadanos, con el fin de presentar denuncias por abuso de poder en contra del ex gobernador Roberto Sandoval y el ex Fiscal Veytia.

VIENEN MÁS DENUNCIAS

Debido a que existen cientos de casos de desapariciones forzadas en Nayarit durante el sexenio de Roberto Sandoval, González Barrios consideró probable que las próximas denuncias contra el exmandatario serán por esta cuestión.

Recordó que durante este periodo en el que también estuvo Edgar Veytia como Fiscal, las desapariciones se dispararon considerablemente en la entidad -incluso- se habla de al menos mil, aunque hay más casos que no se denunciaron.

Los familiares de algunas de las víctimas desaparecidas afirman que, en su momento, le avisaron al exgobernador de lo que les estaba sucediendo, pero no hacía nada, por lo que no duda que tanto Roberto Sandoval como algunos ex funcionarios les finquen el delito por desaparición.

En cuanto a que el exmandatario nayarita no ha sido aprehendido, desde su punto de vista, señala que no es porque está siendo protegido, pues lo que cree es que está bien escondido.

Solo espera que pronto pueda ser detenido y llevado ante las instancias en la materia, a fin de que sea juzgado ante la Ley por todos los delitos que se le imputan.





rst