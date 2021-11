Las dos caídas de la esposa de "El Mencho"; alertan de violenta reacción del CJNG

Estamos en contacto todas las áreas de seguridad para hacer un reajuste en el esquema de patrullaje y vigilancia, pudiendo esperar algún tipo de reacción de la cual no se ha presentado. Esperamos que no se presente, estamos preparados, ya todas las áreas están bajo un esquema de patrullaje diferente al ordinario, no recuerdo que la persona que menciona tenga alguna investigación en el fuero común, ni tampoco recuerdo que haya sido relacionada en el homicidio del ex gobernador Aristóteles (Sandoval)