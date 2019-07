Las derrotas del PRI en Pachuca

El Revolucionario Institucional ganó las dos curules de la capital en 2005, 2008 y 2013, cuando no coincidió con otras elecciones. (Imagen ilustrativa / Especial)

PACHUCA.- Aunque desde 2003 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha ocupado la Casa Rule en cuatro mandatos, el rechazo al sistema de transporte masivo Tuzobús, implementado por la administración de Francisco Olvera Ruiz, además de las obras en la plaza Independencia y la falta de cuidados en las calles del exalcalde Eleazar García Sánchez, le costaron la elección en 2016.

Ayer, Sergio Baños Rubio, quien se perfila como candidato a la alcaldía en 2020, fue nombrado dirigente del Comité Directivo Municipal (CDM) del tricolor en Pachuca, junto con Adriana Flores como secretaria general. La tarea de la dupla, según el tricolor, es "fortalecer acciones afirmativas a favor de la ciudadanía hidalguense".

No obstante, el panorama para el tricolor en la capital no es sencillo, pues en 2016, pese a que la excandidata Mirna Hernández Morales ofreció coadyuvar en el retiro de las unidades Bus de Tránsito Rápido (BTR) y prometió reubicar la central de abastos de Pachuca no fue favorecida por los pachuqueños.

El 30 de marzo de 2016, tres meses antes de los comicios, el gobierno municipal inauguró la remodelación de la plaza Independencia, que costó 110 millones de pesos financiados por el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) e incluyó el retiro de arbolado, restauración del kiosco, rehabilitación del espacio que hoy es el Centro Cultural El Reloj y colocación de loseta.

A tres años, el piso presenta deterioro, desniveles y fisuras, los contactos eléctricos no funcionan y se registraron daños en el domo que cubre el recinto cultural.

LAS OTRAS DERROTAS

Las coyunturas también han derivado en la pérdida de curules en la capital hidalguense, pues el año pasado el Congreso de Hidalgo se renovó, junto con la Cámara de Diputados federal, el Senado de la República y la presidencia de la república, por lo que las dos diputaciones locales fueron obtenidas por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con Humberto Veras Godoy y María Corina Martínez García.

En 2016 Gloria Romero León y Miguel Ángel Uribe Vázquez, de Acción Nacional, consiguieron los distritos de mayoría relativa XII y XIII. En esa ocasión también se eligieron autoridades municipales y el gobernador del estado.

En 2010, los hidalguenses votaron por el titular del Poder Ejecutivo y 18 legisladores locales. Aunque Olvera Ruiz ganó el primero, en la capital la coalición formada por el blanquiazul, Convergencia, además de los partidos del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD), dio el triunfo a la panista Yolanda Tellería Beltrán y a la experredista Sandra María Ordaz Oliver.

El Revolucionario Institucional ganó las dos curules de la capital en 2005, 2008 y 2013, cuando no coincidió con otras elecciones.

