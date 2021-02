Las claves del conflicto de la CNTE y Aureoles en Michoacán

Desde hace 13 días, un grupo de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene un bloqueo a las vías férreas de Michoacán, para exigir el pago de sus salarios y prestaciones.

Esto ha provocado pérdidas millonarias para empresas que transportan insumos vía Ferromex, así como conflictos sociales.

Comienza pago a maestros para liberar las vías en Michoacán

En La Silla Rota te damos a conocer las claves del conflicto que mantiene la CNTE con el gobierno de Silvano Aureoles.

1-Desde el lunes 15 de enero, integrantes de la CNTE y estudiantes normalistas iniciaron un bloqueo a las vías de tren en Lázaro Cárdenas, la salida de trenes más importante del estado.

2-Este grupo de maestros exige al gobierno de Silvano Aureoles el pago que corresponde a la primera quincena de enero de 2019; bonos, prima vacacional de 2018 y la retribución del ISR de 2017 y 2018.

2-El gobernador de Michoacán les informó que no tiene los recursos suficientes para pagar lo que piden, por lo que responsabilizó al gobierno federal.

3-Ante ello, los integrantes de la sección 18 de la CNTE afirmaron que no se moverán del lugar hasta el recurso se les haya pagado.

4-En medio de la problemática de desabasto de combustible, los bloqueos continuaron. El 17 de enero, los manifestantes se negaron a permitir el paso de 288 contenedores de carga, 96 carrotanques en Lázaro Cárdenas, Nueva Italia y Pátzcuaro.

#ConferenciaPresidente | En el #GobiernoDeMéxico jamás se reprimirá al pueblo.



El tema de las y los maestros en Michoacán es responsabilidad del @GobMichoacan — ya se transfirieron los recursos necesarios para que se realice el pago de salarios que se adeudaba. pic.twitter.com/Vjko3pxosk — Gobierno de México (@GobiernoMX) 28 de enero de 2019

5-El conflicto se acrecentó a nivel nacional y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que apoyaría al gobierno de Michoacán con un adelanto en el pago de los recursos.

6-Primeramente, los recursos que otorgaría el gobierno federal se habían propuesto como un préstamo para la administración de Michoacán, lo cual fue rechazado por el gobernador, ya que afectaría las finanzas estatales.

7-El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó el rechazo de un préstamo, por lo que se inició el trámite para otorgar los recursos a la CNTE, sin generar deuda al Estado.



8-El pasado 25 de enero iniciaron los pagos a los maestros manifestantes, pero se negaron a liberar las vías férreas. Ante esto, el presidente de la República llamó a los integrantes de la CNTE “dejar el capricho” y permitir el paso a los ferrocarriles.

9-La Asociación Mexicana de Ferrocarriles reportó pérdidas por los bloqueos a las vías de tren de más de mil millones de pesos, ya que tanto Ferromex, como la empresa estadounidense Kansas City Souther transportan insumos por esta vía.

Sus preocupaciones son grandes y razonables. El daño a la economía estatal y nacional no puede continuar, por lo que reiteramos, @GobiernoMX y @GobMichoacan, nuestra exigencia a los maestros para liberar ya las vías y no seguir afectando a la sociedad. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) 29 de enero de 2019

10-Hasta este lunes, los bloqueos de la CNTE continuaban, por lo que el gobernador Silvano Aureoles promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea un juez quien ordene desalojar el bloqueo con el uso de la fuerza.

Además, condicionó el pago de los recursos y la instalación de mesas de diálogo, si los bloqueos no se levantan. En ese sentido, advirtió a los manifestantes que no pagará el dinero si no permiten el paso por las vías férreas.

