Las clases que extrañarán alumnos que migran a escuelas públicas

CIUDAD VICTORIA. - A la familia González Villarreal, el ingreso por concepto de burócrata y una pastelería ya no les alcanza para mantener a sus dos hijos en un colegio privado, por lo que tendrán que enviarlos a una escuela pública para que continúen con su educación.

La madre, Marisol Villarreal, señala que sus hijos deberán tener clases extras para no dejar el nivel académico que tenían en la escuela.

"Por la tarde tendremos que pagarles, a parte, clases de inglés para que avancen, ya que en las escuelas oficiales el nivel de inglés es más bajo. Entonces tendremos que hacer otro gasto: el de las clases de inglés privadas", cuenta.

El señor Raúl González y padre de Héctor y Lucia, comentó: "Hay buenas escuelas oficiales, buenos maestros en las escuelas públicas, pero hay clases que en preescolar y primaria no reciben, como es el idioma inglés, y en la secundaria el nivel de inglés es más alto o bien pueden aprender otro idioma como alemán, francés o japonés que también son útiles. Los jóvenes ya no se pueden quedar aprendiendo un solo idioma".

"En el colegio en el cual están los niños les enseñan muchas matemáticas y mucho leer, que se interesen por la lectura, la literatura y a pensar", insistió el padre, pero por ahora no será posible que continúen en el colegio, por lo cual buscan otras opciones para que cursen el sexto y tercer grado de primaria.

Crisis en escuelas privadas por pandemia

Para la Asociación de Colegios e Instituciones de Educación Privada en el estado, es un hecho que para el próximo ciclo escolar captarán menos alumnos debido a la crisis económica de muchas familias a causa de la pandemia

Y reconocen que, si se reduce el número de alumnos, algunas escuelas se verán forzadas a reducir su número de grupos o bien tomar otras medidas, las cuales permitan tener ahorros a fin de poder seguir prestando el servicio.

(Cuartoscuro)

Es el mismo caso de Arturo García y Andrea Hernández, quienes cuentan a La Silla Rota que, sostener a Nicolás, su hijo, en el Tec de Monterrey, y a Nayeli, su otra hija, en la preparatoria del Tec, ya es prácticamente imposible, pues su pequeña empresa ha dejado de tener los ingresos suficientes para que sus hijos puedan seguir estudiantes en dichas instituciones.

"Por las buenas calificaciones que tienen, el Tecnológico les ha dado becas y pueden seguir estudiando. Por ahora las clases son de manera virtual y los muchachos no están en Monterrey, y con ello ahorramos el pago de departamento, comida, ropa y todo lo demás que implica estudiar fuera de casa", señala la madre.

Por su parte, el padre, Arturo García, señaló: "Las becas que ofrece el Gobierno no son para que los jóvenes puedan estudiar en instituciones como el Tec; escuelas de más alto nivel académico, en donde pueda adquirir una mayor preparación, mejor formación. Las becas son raquíticas e insuficientes para el nivel de educación superior".

Prevén aumento en las escuelas públicas

La salida de niños y jóvenes estudiantes de escuelas privadas, se vuelve cada vez más común ante la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia.

Esta situación también ha generado una mayor demanda en las instituciones públicas. Por esto, en el nivel de educación básica, el Instituto de Infraestructura Física Educativa y la subsecretaría de Educación Básica, realizan estudios para atender la demanda que se prevé en el nuevo ciclo escolar.

La subsecretaría de Planeación de la SET realiza un estudio sobre el aumento de alumnos en las escuelas oficiales de preescolar, primaria y secundaria.

El estudio contempla observar en qué municipios se está dando esta migración de alumnos de colegios particulares a escuelas públicas, a fin de disponer de más personal docente y construir más aulas.

El director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa, Juan Patiño Cruz, comentó que se está a la esperada de conocer el número real en que crecerá la población escolar en las escuelas oficiales y en qué municipios, a fin de determinar el número de aulas que se requerirá construir.

"Nosotros estamos preparados para el momento en que ellos nos indiquen cuál es la necesidad que se puede presentar; está el proceso de inscripción que va a arrojar esa situación", comentó.

Agregó que el iniciar el ciclo escolar con clases virtuales permitirá planear la construcción de nuevas aulas y demás adecuaciones que se requerirán en los planteles escolares, para el retorno a clases presenciales.

El director del Instituto comentó que el hecho que el ciclo escolar iniciará en todo el país de manera virtual y con clases a través de las televisoras, ha influido para que los padres de familia opten por no pagar inscripciones y mensualidades en colegios.

"No solo es el hecho de que los padres no tengan recursos públicos si no que, al ver que las clases no van a ser presenciales, muchos decidieron no pagar en los colegios particulares", dijo.

Son varias las instituciones educativas privadas las cuales han dado a conocer que tendrán dificultades para sostenerse en el siguiente ciclo, debido a la reducción de inscripciones de alumnos.

Magdalena Peraza Guerra, subsecretaria de Educación Básica, mencionó que el estudio que realiza la dependencia es también sobre el requerimiento de maestros para los diversos niveles y grados.

"Necesitamos (saber) cuantos niños irán a preescolar, primaria y secundaria, a qué grados a efecto de estar preparados con el personal docente que se requiere", explicó.

Estimó que no habrá dificultad alguna para atender la demanda en las aulas y, para ello, se habrá de recurrir a todos aquellos maestros que actualmente se desempeñas en áreas administrativas, pero si son aptos y tienen capacidad para estar frente a grupo.