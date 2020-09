Las cartas fuertes del PRI para la gubernatura de Sonora

HERMOSILLO. - Este mes comenzó de manera oficial el proceso electoral 2020-21 en el país, con el que se elegirán 21 mil 368 cargos y de éstos, 101 corresponden a Sonora, donde también se votará por el próximo gobernador o gobernadora.

Desde el pasado 7 de septiembre hasta el 6 de junio del próximo año, los partidos políticos mantendrán una guerra para ver quién es el ganador, y el papel del partido que gobierna en la entidad buscará quedarse con el poder por otros seis años.

Contrario a los otros partidos donde una o dos figuras han mostrado interés en la candidatura por el gobierno estatal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se caracteriza por la ambición electoral de sus miembros, pues hay nada menos que cuatro individuos interesados en la gubernatura.

No obstante, el partido tricolor tendrá una dura tarea y esa será derribar a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que, con Alfonso Durazo Montaño, ha dominado virtualmente cada encuesta en la que ha sido nombrado, y que tiene cuidando sus espaldas el gobierno federal, las alcaldías más importantes del estado y la mayoría del congreso local.

Por su parte, el PRI cuenta con el beneficio de la buena imagen de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, emanada de este instituto político.

(Cuartoscuro)

Estos son los perfiles de los aspirantes que buscarán preservar al PRI en el gobierno de Sonora durante las elecciones del 6 de junio de 2021.

El favorito: Ernesto "El Borrego" Gándara

Ernesto Gándara Camou, en cuyo currículum destaca el haber sido Presidente Municipal de Hermosillo y Senador de la República por Sonora, se perfila como el puntero para protagonizar las elecciones por el partido tricolor.

Cabe recordar que previamente participó en la elección interna para ser candidato a la gubernatura por el PRI durante los comicios de 2009; y nuevamente lo hizo en 2015, misma que perdió ante la actual titular del Ejecutivo, Claudia Pavlovich Arellano.

Esta sería la tercera vez que "El Borrego", como lo llaman, buscaría la candidatura para representar al PRI en las boletas electorales.

En los últimos años, la figura de Gándara Camou se había fortalecido a nivel nacional, con una activa participación en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Secretario Técnico del Consejo Político Nacional y Secretario de Asuntos Internacionales con Claudia Ruiz Massieu.

Sin embargo, tras la elección de 2018 el terreno político del país cambió y los líderes priistas a nivel nacional lo dejaron de ser y este partido se ha bajado hasta ser la tercera fuerza política en México.

A pesar de ello, Ernesto Gándara tiene lazos fuertes con algunos sectores del PRI en Sonora, e incluso en las últimas encuestas de Massive Caller se refleja que el hermosillense aventaja con un amplio margen la contienda dentro del tricolor.

Recientemente hizo acto de aparición en un video difundido a través de redes sociales el pasado 14 de agosto, donde anunció que emprendería nuevamente sus visitas a los municipios de Sonora y aseguró que tiene sus ojos puestos en la gubernatura de la entidad.

"Son muchos los retos por venir, pero tenemos el ánimo en alto y la voluntad de ser mejores. Sonora saldrá adelante, tengo el ánimo y la convicción de que juntos vamos a construir ese Sonora que merecemos ", describe en la pieza audiovisual.

Ante las diferentes aspiraciones de otras figuras para la candidatura del PRI, se ha cuestionado si Ernesto Gándara buscaría representar a otro partido en las elecciones, de negársele por tercera ocasión la oportunidad.

Uno de estos, es el PAN, que aunque no se ha concretado una posibilidad ni han tenido acercamientos, el dirigente albiazul, Ernesto Munro Palacio manifestó en entrevista con medios de comunicación que "no le molestaría" que el político se uniera a sus filas con la intención de representar al partido azul en las actas.

El allegado: Miguel Ángel "El Potrillo" Pompa Corella

En junio de 2019, durante una de las olas de violencia más intensas que se hayan vivido dentro de Sonora, el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella manifestó a la prensa su interés por representar al PRI en el proceso electoral del 2021.

El abogado de profesión y primo político de la gobernadora Pavlovich Arellano, se ha desempeñado como diputado local en el periodo de 2003 a 2006, diputado federal del 2009 al 2012, director general del Registro Civil del 2007 al 2009 y por más de cinco años se ha encargado de la política interna en la entidad.

"Yo sueño con ser gobernador, no sé si estos sean los tiempos, y para ser candidato a gobernador hay muchos caminos, no hay una sola vereda ni puedes apresurarte", admitió en una mesa de periodistas.

El "destape" de Pompa Corella fue recibido con indignación por parte de la comunidad política por adelantarse a los tiempos y en medio de una ola de violencia.

Desde entonces Pompa Corella ha sido más discreto en demostrar su ímpetu por sustituir a la gobernadora en el cargo y no ha vuelto a mencionar sus intenciones, pero extraoficialmente se sabe que sigue manteniendo el espíritu.

El caballo negro: Pedro Ángel Contreras López

El 13 de agosto de este año, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), Pedro Ángel Contreras López, renunció a su cargo con el fin de pelear la candidatura al PRI.

Aunque tomó por sorpresa algunos, el funcionario ya había mostrado sus intenciones con algunos reporteros de la prensa seis meses antes.

En febrero de este año, el licenciado en Ciencias Políticas reveló que sería "un sueño" ser gobernador de Sonora y dijo enorgullecerse de que su nombre fuera mencionado públicamente de cara a la contienda, por algunas encuestas.

El ahora exdirector reconoció en dicho diálogo que la competencia interna será dura, refiriéndose específicamente a Gándara Camou, pero aseguró que su motivación por representar al partido tricolor es genuina.

"Mi aspiración a ser el candidato es genuina, no se trata de simulación, mi candidatura no es en contra de Ernesto Gándara ni contra nadie en específico; es bueno para el PRI tener diferentes propuestas compitiendo", explicó.

Sin embargo, Contreras López dejó una institución con problemas financieros que, hasta la fecha no se han logrado solventar, después del sexenio de Guillermo Padrés Elías.

Antes de asumir la dirección del Isssteson, Contreras López fue asesor del Ejecutivo Estatal y ocupó también el cargo de director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

El líder del PRI: Ernesto "El Pato" De Lucas Hopkins

Si algo ha caracterizado la carrera de Ernesto de Lucas Hopkins en los últimos seis años, es que sus aspiraciones no le permiten permanecer en un solo puesto, empezando por su partida de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en 2018 para competir por la alcaldía de Hermosillo, la cual perdió en una competencia muy reñida con la actual edil Célida López Cárdenas.

Sin embargo, esta no sería la única instancia en la que "El Pato" emprendería la migración institucional, pues una vez asentado como regidor en el cabildo de la capital del Estado pidió licencia para ocupar el puesto como líder estatal del PRI y, aunque se le ve cómodo, sus decisiones pasadas han creado un patrón que no se puede pasar por alto.

En entrevista con medios de comunicación, De Lucas Hopkins optó por no ofrecer sus opiniones sobre los aspirantes a la gubernatura o cualquier cargo de elección popular en el tricolor, con el fin de mantener un equilibrio al interior de la presidencia del partido.

"De los aspirantes no voy a comentar absolutamente nada por una razón: quiero mantener hasta, lo mayormente posible, la unidad en el partido y no permitiré que se vaya a resquebrajar, cualquier cosa que yo, de aquí en adelante, diga o comente puede ser susceptible de malas interpretaciones ", sostuvo.

Sin embargo, más adelante en su declaración dejaría entrever el interés por contender en la próxima justa electoral siempre y cuando la militancia del partido así lo apruebe.

"Falta tiempo para definir el resto de las candidaturas donde probablemente, y si así lo deciden los priístas, se me diese a mí alguna oportunidad de contender, pues evidentemente no pudiera ser juez ni parte, pero por lo pronto no opinaré sobre ningún aspirante de los 101 cargos de elección popular que habrán de estar en disputa en 2021", expuso.

¿El secretario de Salud para gobernador?

El rostro más visto y la voz más escuchada durante la contingencia por covid-19 en Sonora es la de Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud.

Su exposición en medios de comunicación y durante los informes diarios sobre los casos y fallecimientos lo han colocado dentro de los posibles aspirantes a la gubernatura por el PRI.

Incluso, durante estos meses de contingencia, el secretario ha sido víctima de campañas negras en su contra, primero con noticias sobre su posible contagio de Covid-19 (aunque semanas después fue realidad) y después con que era propietario de una casa millonaria en San Carlos Nuevo Guaymas, municipio de donde es originario.

"Nuevamente me atacan con noticas falsas y, además, mal hechas. Me inventaron que soy dueño de una mansión en San Carlos. No es cierto, esa casa es de un empresario", señaló en su cuenta de Twitter.

Nuevamente me atacan con noticas falsas y además, mal hechas. Me inventaron que soy dueño de una mansión en San Carlos. No es cierto, esa casa es de un empresario. Esto se puede constatar acudiendo al registro público de la propiedad. No te dejes engañar por las #FalsasNoticias. pic.twitter.com/eUAXnwozYf — Enrique Clausen (@Enrique_Clausen) September 3, 2020

Enrique Clausen Iberri también tiene una amplia trayectoria política en Sonora donde ha sido delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), cargo que dejó para ser operador de la campaña de Claudia Pavlovich Arellano; y una vez en el gobierno fue nombrado director de Isssteson, donde se mantuvo hasta 2018 cuando tomó el cargo de secretario de Salud.

También pertenece a una familia de políticos y servidores públicos, su padre Enrique Clausen Bustillos fue alcalde de Guaymas, al igual que su hermano Otto Claussen Iberr; otro de sus hermanos Gustavo Clausen Iberri fue delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Hasta el momento, el secretario de Salud no ha dado declaraciones sobre si aspira o no a la gubernatura de Sonora, pero su nombre ya se menciona entre los aspirantes después de que tomó las riendas de las acciones para enfrentar la pandemia.