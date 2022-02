"Las autoridades nunca me apoyaron; localizamos a Chavita con ayuda de la gente"

JALISCO.- "Las autoridades nunca me apoyaron" localizamos a "Chavita", gracias a que nunca me di por vencida y a la información que nos brindaron a través de una llamada anónima, señala Rosalía López, madre de Salvador Macías, quien fue encontrado el miércoles pasado tras 16 años de haber sido robado del Hospital Ayala recién había nacido.

A través de su cuenta de Twitter, la señora Rosalía agradeció a las personas que la apoyaron todos este tiempo para dar con el paradero de su hijo.

"Yo siempre dije no pararé hasta encontrarte y lo logré aunque las autoridades nunca me apoyaron".

"Quiero agradecer a todas esas personas que me ayudaron a difundir la foto de mi hijo, gracias a que nunca me di por vencida y siempre tuve mucha fe por encontrarlo lo he logrado. Porque nosotros, sus padres, fuimos los que lo encontramos, con la ayuda de esa llamada anónima dimos con él", expresó la mujer a través de su cuenta de Twitter.

YO SIEMPRE DIJE NO PARARE HASTA ENCONTRARTE Y LO LOGRE AUNK LAS AUTORIDADES NUNCA ME APOYARON LO LOGRAMOS GRACIAS A TODAS ESAS PERSONAS K SIEMPRE ESTUVIERON CONMIGO Y NUNCA ME SOLTARON PORK CREYERON EN MI Y NO ME JUGARON DE LOCA COMO OTRAS LO HICIERON DIOS ME LOS BENDIGA A TODOS — rosalia López (@juanjosesanch38) February 20, 2022

Añadió que su lucha nunca paró pese a que no tuvo apoyo de las autoridades, y que incluso hubo quienes la juzgaron por seguir buscando a Chavita, pero gracias a quienes nunca la dejaron en la búsqueda fue que pudo seguir hasta encontrarlo.

"Yo siempre dije 'no pararé hasta encontrarte' y lo logré aunque las autoridades nunca me apoyaron. Lo logramos gracias a todas esas personas que siempre estuvieron conmigo y nunca me soltaron, porque creyeron en mí y no me juzgaron de loca como otras lo hicieron. Dios me los bendiga a todos", finalizó Rosalía .

Ayer cumplió 15 años mi niño ???? https://t.co/regRBWHIzH — rosalia López (@juanjosesanch38) December 15, 2020

El pasado jueves, por medio de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro confirmó la identidad del joven tras estudios de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; se informó que el menor regresará con sus padres en las próximas horas.

En la publicación agradeció y reconoció el trabajo a Ciencias Forenses, al coordinador de Seguridad Ricardo Sánchez Beruben y la Fiscalía del Estado de Jalisco por no soltar el dedo del renglón y a cada persona detrás de este gran logro.





Salvador Macías López, "Chavita", fue robado el 14 de diciembre de 2005 del "Hospital Ayala", como es conocida la clínica 45 del IMSS, con el mismo modo de operar del reciente robo en agosto pasado de una bebé en el Hospital de Zoquipan: una mujer vestida como enfermera entró y se lo llevó sin que nadie sospechara nada extraño.



Fue el pasado miércoles que una persona brindó información de manera anónima quien le dijo a la familia que el menor vivía en el municipio de El Salto, por lo cual la Policía de Zapopan y la Fiscalía montaron un operativo para dar con su paradero, y tras las pruebas genéticas correspondientes se comprobó el día jueves que el menor localizado era Chavita.

