Las acusaciones contra el alcalde del municipio donde murió Giovanni

Tras la muerte de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, el alcalde Eduardo Cervantes Aguilar se encuentra en el ojo del huracán.

No es la primera vez que a Cervantes Aguilar se le involucra con actos de represión, el alcalde de extracción priista fue citado a declarar este viernes por las autoridades estatales tras ser acusado de entorpecer la investigación en el caso de Giovanni.

Sumado a este historial, en 2017 el entonces fiscal del Estado, Eduardo Almaguer, declaró que citaría a comparecer a Cervantes Aguilar por de la desaparición en 2012 del excomisario de Ixtlahuacán, Álvaro Corona Pinceno, y el homicidio de su hermano, Gerardo Corona Pinceno, hechos que estarían relacionados entre sí.



En aquel entonces, Almaguer dijo que el citatorio se desprendía de diversos señalamientos y diligencias realizadas.

Álvaro Corona desapareció el 3 de agosto de 2012 en Ixtlahuacán y de acuerdo con el medio digital Reverso, familiares del exjefe policiaco otorgaron infinidad de pruebas para que se indagara la participación del político en la desaparición, sin embargo la acusación no procedió.

En ese año el ahora alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos era secretario general del Ayuntamiento.

La Fiscalía de Jalisco tiene programada para este día la declaración del alcalde por los hechos del pasado 4 de mayo en donde Giovanni murió.

Además, el titular de la dependencia Octavio Solís aseguró que el edil declarará también el próximo lunes por otra situación de abuso policial de la corporación, cuyos detalles no fueron revelados.

¿Quién es Eduardo Cervantes?

Eduardo Cervantes Aguilar es médico por la Universidad de Guadalajara que ha hecho su carrera política siempre en Ixtlahuacán de los Membrillo.

Su primer cargo en el municipio fue como regidor por el PRI en el trienio 2007-2009. Durante las siguientes dos administraciones trabajó como Secretario General del Ayuntamiento, hasta que en 2015 se postuló a la presidencia municipal, que ganó con cierta facilidad. En 2018 se reeligió en el cargo, que deberá dejar en 2021.

Cervantes Aguilar es un político que ha sido señalado en diferentes ocasiones como infractor de la ley, aunque las denuncias en su contra nunca han prosperado. Personas que han trabajado con él lo señalan como alguien rápido con las amenazas y la intimidación.

Una de las denuncias públicas en su contra fue en junio de 2018 cuando su entonces rival a la presidencia municipal, Otilia Díaz Enciso, candidata de Movimiento Ciudadano dijo que había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y ante el Congreso del Estado contra el entonces alcalde con licencia, quien habría amenazado al esposo de la candidata con matarlo si ella no se retiraba de la contienda. Más tarde la abanderada de Movimiento Ciudadani recibió en su teléfono videos de torturas, y aunque fueron enviadas desde un número no conocido por ella, relacionó el hecho con el ahora alcalde reelecto. Las denuncias no prosperaron.

Además en 2018, la Comisión estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación al edil por la violación de los derechos humanos a la vida, a la libertad, a la legalidad y seguridad jurídica.





Con información de Mural y Milenio

(Karla Alva)