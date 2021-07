LaHoraDeAcapulco: Guerrero sigue con reactivación con responsabilidad

ACAPULCO.- "El turismo es y seguirá siendo un motor importante para el progreso y desarrollo de Guerrero y Acapulco, y la ruta del turismo que tiene mucho que dar en economía e imagen", señaló hoy el gobernador Héctor Astudillo Flores, al encabezar el acto de presentación de la campaña publicitaria, "La hora de Acapulco", que tiene como objetivo primordial, relanzar al puerto ante el mundo.

El Ejecutivo estatal indicó que uno de los seis ejes de su gobierno fue el turismo, y que los avances fueron considerables hasta que se presentó la pandemia por Covid-19 que "nos detuvo como lo hizo en todo el mundo", pero confió que en el renacimiento del turismo nos va a ir muy bien cómo se observó en los últimos fines de semana, que es un anticipo de lo que será el período vacacional de verano para los destinos turísticos de Guerrero.

Agregó que aún con los buenos resultados, se tiene que cuidar el tema de la salud, porque no se debe perder de vista que la pandemia continúa y no va a terminar hasta que se avance al 100 por ciento el Plan Nacional de Vacunación, por lo que no debemos confiarnos, y recordó que en su momento no se imaginó que siendo gobernador se tendrían que cerrar las playas, afectando el empleo y la economía.

Expresó que la campaña "La hora de Acapulco" debemos participar todos y hacerla nuestra, y que como gobierno se va a mover con todos los recursos que estén al alcance, para hacer una campaña que nos acerque al fin de año, pues se estima que para octubre haya avanzado la vacunación al 100 por ciento, y el regreso a clases de manera paulatina, esté consolidado para septiembre y octubre.

Aseveró que se debe impulsar con toda esta campaña publicitaria y que en su momento, Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo tendrán que hacer lo propio, recordando que se aumentó el número de vuelos y que regresaron los cruceros a Acapulco y Zihuatanejo, pero sobre todo, que se hizo el mejor Tianguis turístico de la historia, destacando que Acapulco siempre fue su prioridad y seguirá siendo el "promotor número uno de Acapulco".

En su oportunidad, el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona señaló que, en esta campaña publicitaria, juegan un papel importante los prestadores de servicios turísticos, y que uno de los mejores logros del gobernador Héctor Astudillo en sus 6 años de gestión, fue haber logrado la gobernabilidad, elemento necesario para que un estado o destino turístico, pueda hacer turismo.

Asimismo, dijo que como resultado del buen trabajo, se incrementó el número de vuelos hacia los destinos turísticos de Guerrero, regresaron los cruceros a Acapulco e Ixtapa y creció la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, y que a 3 meses de terminar su gestión, el gobernador Héctor Astudillo "estará con la conciencia tranquila y la satisfacción del deber cumplido".

En su oportunidad, Eligio Serna Nájera, presidente del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco FIDETUR, hizo la presentación de la campaña publicitaria que, dijo, requirió de la participación de los distintos sectores de la actividad turística del estado y de la iniciativa privada, para relanzar al puerto, porque Acapulco continúa siendo uno de los destinos turísticos más bellos del mundo y es el momento de recuperar su grandeza.

En este evento, el gobernador Héctor Astudillo Flores, acompañado del secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, hizo entrega del distintivo Safe travels a la empresa Fiesta Americana, que se ha distinguido por cuidar los protocolos de salud y ser el mejor hotel fiesta americana del país, distinción que agradeció Alejandro Domínguez Avereyra, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA).

