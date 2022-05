Lagunas de Montebello: botín de guerra entre zapatistas y grupos armados

TUXTLA GUTIÉRREZ.- En 1994, alrededor de dos mil familias de tres poblados de la región de los Lagos de Montebello, municipio de La Trinitaria, se unieron al movimiento zapatista en Chiapas.

TAMBIÉN LEE: ASÍ ACOSA EL NARCO A MAESTRAS DE LA ZONA FRONTERIZA CON GUATEMALA

Cuando el levantamiento armado terminó, decidieron buscar el sustento en la agricultura y el turismo, pero un grupo de ejidatarios de Tziscao, con la complacencia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se los han impedido.

De acuerdo con los mismos afectados, originarios de la ranchería El Refugio La Cañada y de las colonias Antelá y San Nicolás Buenavista, hace 16 años se registró la primera agresión de parte de Tziscao, cuyo resultado fue de varios muertos y heridos, debido a que estaban inconformes por los cobros excesivos que se hacían a los turistas por concepto de entradas o las llamadas casetas, lo que a su vez provocó una baja significativa en la afluencia.

En 2012, según las versiones de quienes están molestos por estos abusos, se registraron más agresiones con esa región que trata de apoderarse y explotar las casi 60 lagunas del Parque Nacional Lagunas de Montebello que, a diario, recibe al menos 200 o 300 paseantes y, en temporada alta, hasta mil 500.

HACE CASI UN AÑO “EMPUJARON FUERTE”

Pese a que les han “hecho la vida imposible”, Óscar Pérez López, en voz de las familias de Antelá, manifiesta que desde hace 11 meses lograron abrir caminos y espacios en su zona para recibir, al menos, una pequeña porción de los miles de turistas que arriban año con año a los Lagos.

No hemos terminado los trabajos porque ha habido problemas con Tziscao, cuya gente se quería apropiar de todo, en contubernio con la Conanp, pero ya lo hemos logrado

Antelá es una comunidad compuesta por alrededor de 600 familias, mismas que ahora se unen para encargarse de una parte de un cuerpo de agua conocido como Cinco Lagos, el cual comparten, por “acuerdo casi forzoso”, con gente de Tziscao, colindante con Guatemala.

Mientras hacían los trabajos de acondicionar el nuevo espacio, dice, los pobladores y autoridades de Tziscao los intentaban intimidar: portaban capuchas y estaban armados con machetes, además de que utilizaban cámaras para tomarles fotografías.

De acuerdo con él, los avances se han demorado, debido a que intervino la Conanp para no permitirles que culminen un observatorio de aves, como el quetzal u otro endémico, en una montaña de niebla, entre otros atractivos que tienen en mente.

Las familias de Antelá, El Refugio y San Nicolás Buenavista, las cuales limitan con el área poligonal de la ANP Lagos de Montebello pero que no forman parte directamente de la misma, “han remado” con fuerza para abatir el rezago y la marginación. De hecho, carecen de agua potable, por lo que tienen que bajar a la alguna para obtener un poco de ese recurso natural.

Asimismo, los cientos de personas que ocupan, entre todas, cerca de mil hectáreas, tienen que buscar otros medios para subsistir, como el cultivo de maíz, frijol y, por supuesto, el café. Lo que no desean, coinciden, es cometer los mismo errores o abusos que la gente de Tziscao, quienes, de acuerdo con los denunciantes, contaminan los lagos y talan “a diestra y siniestra”.





Estos últimos, dicen, no solo hacen más cobros a los visitantes por recorrer las lagunas, sino que han condicionado a empresas turísticas de no permitirles la entrada si sus clientes no les consumen en sus comedores o se quedan en sus cabañas.

Óscar Pérez está sabedor de que, aunque hay una especie de tregua con Tziscao, la problemática se recrudecería en cualquier momento. Sin embargo, sabe que tienen que empujar con fuerza.

No solo queremos aprovecharnos de esta área, sino que hacemos un trabajo de conservación, por eso hay más de 90 gentes que la cuidamos, y me refiero solo en la parte, aclaro, de Antelá

ENTRE OCOTES Y FAUNA NATIVA

Un camino de al menos 9 kilómetros de terracería conecta a estos tres sitios, los cuales cuentan con miradores que ofrecen una vista especial hacia las lagunas, sobre todo a la de Cinco Lagos y el cenote El Perol.

En el camino, además de algunas viviendas, se puede observar a la gente que aprovecha el agua de unos arroyos ya sea para bañarse o para lavar sus ropas.

En entrevista, Ovet Álvarez Aguilar, secretario de Turismo del ejido San Nicolás Buenavista, advierte que todo lo que se genera por el tema turístico, en cuestión financiera, se distribuye entre todo el ejido, es decir con las cerca de 850 personas que lo conforman.

Parado en el último mirador de Cinco Lagos, lamenta que la Conanp no los deje avanzar, con el argumento de que ellos, como ejidatarios, realizaban construcciones dentro del polígono del Parque Nacional Lagos de Montebello.

“No es cierto, porque estamos afuera de los límites, de hecho, empezamos o nos establecimos una década antes de que se diera el Decreto del mismo Parque, esto último en el año de 1959”, insiste.

Ovet aprovecha para promocionar las cabañas con las que cuentan, mismas que pueden ser rentadas por los turistas que deseen pernoctar allí, “una noche les cuesta mil pesos, o hasta mil 200 pesos si toman la cabaña para 8 personas”, con otros servicios como agua caliente y TV de paga.

Explica que, como han sido adherentes al EZLN, los apoyos cada vez son menos, “nos los han quitado, o pocos tienen esa ayuda, y pues tenemos problemas para abastecernos de agua; tenemos que caminar como una hora hacia los arroyos para obtenerla, y llenar cántaros o tinajas”.





Si logran almacenar u obtener agua de lluvia, menciona, es porque hace tiempo una organización no gubernamental les adecuó una olla especial de 35 por 35 metros de diámetro, “pero no todos alcanzan ese beneficio”.

OBSERVATORIO DE AVES, PROYECTO TRUNCADO

La Silla Rota subió más de 850 metros, en una montaña de bosque de niebla, para presenciar lo que, desde noviembre del año pasado, y con esfuerzo, construyen los habitantes: un sendero con destino hacia un observatorio de aves nativas.

No obstante, este proyecto está en pausa porque la Conanp insiste en que se ejecuta en una zona que le pertenece al Parque Nacional, es decir en El Refugio.

Ante ello, Pablo Albores, uno de los principales impulsores de este atractivo, aclara que se trata de un área de 7 hectáreas, mismas que son privadas, y cuyos propietarios se la dieron en comodato a la Alianza en el Segmento de Naturaleza que él preside, para echar andar ese proyecto de conservación.

Entre otras cuestiones, explica que para hacer el sendero evitaron talar árboles, “aunque es una zona privada, el principio de conservación aplica en todos, y de esa manera generamos un ejemplo, porque tenemos como aliados a los ejidos Antelá y San Nicolás Buenavista”.

Para él, refiere, es la mejor manera de conservar la zona y que la gente aproveche lo que se obtenga de la misma, sin dañarla, “y qué mejor que con un proyecto como éste”.

De acuerdo con el también empresario, la iniciativa privada se ha sumado al proyecto: desde madererías de Tuxtla Gutiérrez que proveen el material, hasta otros recursos que requieren.

“Nos falta un biólogo que trabaje en el área”, apunta Albores, quien lamenta que les pidieran a los ejidatarios que pararan la obra porque la Conanp los demandaría. “Porque, sin duda, esta sería otra área para visitar”, ataja el entrevistado quien, además, anhela que en un futuro también puedan construir un centro de investigación para conservación.

Para él, la prueba de que buscan un aprovechamiento sustentable es lo que hicieron los mismos pobladores: sembrar más de 500 árboles de ocote y liquidámbar.

De nueva cuenta, Ovet advierte que no es justo que la Conanp apoye a un solo ejido, cuando hay más que desean aportar a la conservación y, por qué no, obtener recursos para subsistir, “porque todos tenemos el derecho y necesidades”.

rst