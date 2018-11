Ladrones amagan a familia en Cancún y les roban 8 mdp

ALEJANDRA GALICIA/ CORRESPONSAL 29/11/2018 05:12 p.m.

CANCÚN, Q.ROO.- Una familia de Cancún sufrió un robo con violencia y armas de fuego que terminó con la sustracción de ocho millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE), el robo ocurrió en la supermanzana 60 en la calle 10, del destino turístico. Extraoficialmente mencionaron que el asalto fue a un empresario dedicado a la venta de joyas.

Quintana Roo da descanso por el día del hombre

Al lugar de los hechos llegaron primero elementos de la Policía Estatal, y también se trasladaron elementos de la Fiscalía de Quintana Roo. En el lugar entrevistaron a M.J.A de 38 años, que relató a los policías que el asalto ocurrió por la mañana aproximadamente a las 7:15 horas.

De acuerdo a la versión de las autoridades M.J.A regresaba a su domicilio de la supermanzana 60, después de haber llevado a sus hijos menores al colegio. En el momento que abrió la casa, recibió agresiones, empujones, jalones en el cabello hasta dirigirla a la sala.

Después la lanzaron al piso y observó que entraron seis personas a su casa, mismos sujetos que atraparon a su suegra y a su esposo que se encontraba en la parte de arriba de la casa.

M.J.A relató que sólo escuchó que le gritaban y golpeaban en la cabeza a su esposo, los delincuentes también le exigían que les dijera en donde se encontraba la caja fuerte y que lo abriera.

El forcejeo duró entre 10 y 20 minutos, después los asaltantes salieron del domicilio, y M.J.A notó que su esposo se encontraba con heridas en la cabeza y también su suegra en mal estado debido al asalto.

Llamaron a los servicios de emergencia y ambos fueron trasladados a una clínica para recibir una valoración médica.

De acuerdo con la Fiscalía de Quintana Roo en el asalto los delincuentes se llevaron un total de ocho millones de pesos, dinero que se encontraba en la caja fuerte.

Uno de los afectados en el asalto identificado como A.H.K, manifestó que no procederá con una denuncia debido a que hace seis años fue víctima de secuestro, mismo proceso que no tuvo responsables o detenidos, por lo que decidió que no quiere que se investiguen los hechos y no denunciará el robo.

LEA TAMBIEN ¡Cuidado! Si te llaman de estos números podrías ser víctima de extorsión en QRoo La lista de número telefónicos tiene diferentes reportes, son al menos 11 números de celular de Cancún y Playa del Carmen

mvf