La triste carta de la maestra de la BUAP a su alumna asesinada

PUEBLA (La Silla Rota).- Tras el asesinato de Ivonne y su hermano Saúl, la profesora Karla Lizaola de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la BUAP, se despidió de su alumna a través de una carta donde reconoce su indiferencia frente a la violencia y promete no volver a callarse ante la injusticia para dejar de naturalizar la violencia.

Estas son las líneas que inspiró Ivonne, estudiante de Criminología, quien el lunes por la noche fue asesinada, junto con su hermano. Los jóvenes de apenas 19 y 21 años de edad, atendían la abarrotera Santa Rosa, al sur de la capital poblana cuando un grupo de hombres armados entró a robarles la cuenta.

Asesinan a alumna de la #BUAP junto con su hermano en #Puebla.



El crimen sucedió el lunes como a las 21:00 horas, cuando los delincuentes entraron al mini super Santa Rosa en la calle Progreso, los hermanos intentaron defender el dinero y atacaron con cuchillo a un asaltantes. pic.twitter.com/rHFrHGu4u1 — NRT México (@_nrtmexico) 7 de noviembre de 2018

Los hijos de la familia Flores Rey lucharon por sus vidas, desde niños y hasta su último aliento como se observa en las cámaras de seguridad de la abarrotera.

Querida Alumna:

Hoy, a las 8 de la mañana recibí la noticia de tu asesinato.

Cobardemente unos ladrones te arrebataron la vida con un disparo mientras tú, valientemente, defendías a tu hermano.

En un minuto viví lo peor que le puede pasar a cualquier maestro... la muerte de un alumno.

Te he de confesar que me tome unos minutos en el checador antes de entrar al que había sido tú salón de clase. Trataba de controlar el temblor de mis manos y encontrar el valor para ver a tus compañeros. Que podría decirles si yo también estaba conmocionada.

Al fin, la violencia en Puebla había llegado a mi salón de clases.

Te voy recordar con la carita llena de ilusión que tenías el primer día de clases, tomando apuntes en tu libreta nueva... llenándola de conocimientos de la licenciatura que habías elegido. Esa licenciatura en la que tenías tanta fe... mucho más de la que yo tengo en estos momentos.

No tengo más que ofrecerte una disculpa. En lo profundo de mi ser sé que te he fallado, no solo como profesora sino cómo ciudadana.

Yo vi a México ahogarse en la corrupción, vi a mi estado someterse al narcotráfico, vi como los delitos aumentaban cada día y cómo las personas dejaron de temerle a la violencia y empezaron a ser indiferentes. Deje que todo eso sucediera sin hacer algo y sin levantar la voz.

Un alumno al que le han quitado la vida es una pérdida para la facultad... para toda la universidad pero sobretodo para la sociedad.

Nunca sabremos hasta donde podrías haber llegado...

Sin embargo yo te prometo que no volveré a quedarme callada ante las injusticias que vea, no dejaré de exigir pero sobretodo combatiré la naturalización de la violencia.

Nunca deberíamos de enterrar a nuestros alumnos.

Tras el asalto, uno de los responsables fue herido con un arma blanca y horas más tarde también perdió la vida.

Comunicación Oficial. 6 de noviembre de 2018 pic.twitter.com/FeQkexEIh7 — BUAP (@BUAPoficial) 6 de noviembre de 2018





