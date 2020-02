La trágica historia de Ximena y Antonio, estudiantes colombianos que vinieron a México a salvar vidas

Puebla, Puebla (La Silla Rota).- "Ximena y Antonio salvaron aquí en México vidas de delincuentes y vienen estos bellacos y me les quitan la vida. No hay palabras, ya he llorado mucho", dijo Jorge Enrique Quijano Palacios, papá de Ximena Quijano Hernández, estudiante colombiana de medicina en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Puedes leer: Catean 3 inmuebles vinculados con el asesinato de universitarios

Ximena Quijano Hernández y Antonio Parada Cerpa, estudiantes que estaban en la UPAEP como parte de un intercambio estudiantil, fueron asesinados el lunes en Huejotzingo, Puebla.

Es muy difícil, queremos que nos ayuden los medios de comunicación; ellos tenían un sueño de ser los mejores médicos del mundo; era su sueño desde que se conocieron, agregó ante medios de comunicación.

''Ximena, agregó con la voz entrecortada por momentos, fue una loca sonriente; pienso que la medicina es para locos y ella amaba la medicina, su carrera, la universidad donde se formó en Colombia (...) Ella quería seguir estudiando acá, decía ´yo amo a México´ y México me la quitó''.

José Antonio Parada Fonseca y Angélica Leonor Cerpa, padres de José Antonio Parada Cerpa, coincidieron en que su hijo cambió al estar en México: "se vino con mucha ilusión y creció mucho como persona. No sabemos qué vamos a hacer, pero gracias a los medios esto no va a quedar impune. Desde Colombia vamos a estar pendientes de las noticias".

Los padres de los jóvenes colombianos estuvieron en la UPAEP donde se realizó una misa en memoria de Ximena, José Antonio, Francisco Javier y Josué Manuel, asesinados el lunes.

Felipe Pozos Lorenzini, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Puebla, durante la misa pidió a las autoridades no ignorar el homicidio de los estudiantes de la UPAEP; de Francisco Javier, de la BUAP; y el conductor de Uber, Josué Manuel.

El titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez, dijo que el esclarecimiento de los hechos se dará pronto.

(Karla Alva)