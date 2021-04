La tragedia de Leo en Xcaret, paso a paso

CANCÚN.- Tras la tragedia del fin de semana en el parque turístico Xenxes de Grupo Xcaret, donde Leonardo un niño de 13 años perdió la vida luego de que fue succionado por un sistema de filtración de un río artificial que no tenía tapa.

Ayer la Secretaría de Protección Civil (PC) del municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, clausuró la atracción acuática "Río Salado", donde Leo murió.

Francisco Poot Kauil, titular de la dependencia, señaló que de acuerdo con personal del establecimiento hubo negligencia durante unas labores de mantenimiento.

Comunicado del secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Francisco Poot Kauil. pic.twitter.com/GY0VpQewA4 — Solidaridad (@gobsolidaridad) April 2, 2021

"En las indagatorias, personal del parque nos informó que fue negligencia, ya que uno de los trabajadores dejó abierta una de las rejillas. Por nuestra parte daremos seguimiento a esta investigación y seguiremos realizando las inspecciones correspondientes, dijo Poot Kauil.

Por su parte, Miguel Ángel Luna Calvo, padre de Leonardo negó que la muerte de su hijo fuera un error humano y dijo que fue una total negligencia que costó la vida de uno de sus hijos.

¿QUÉ OCURRIÓ?

El fin de semana pasado la familia Luna Guerrero originaría de Durango decidió viajar a la Riviera Maya para festejar que habían vencido el covid-19, ya que el señor Luna Calvo enfermó de coronavirus en enero y contagió a toda su familia, conformada por su esposa, una menor de 11 años, Leonardo de 13, y dos jóvenes de 18 y 20 años.

Una vez que fueron dados de alta de la enfermedad, pensaron en regalarse el viaje, no sin antes hacerse una última prueba para asegurarse que ya no estaban contagiados, y es así como el sábado 27 de marzo llegaron al parque Xenses.

Luna Calvo quien es cardiólogo comentó que al llegar a la atracción "Río Salado", para aventarse por los toboganes. Al viajar por el carril izquierdo, se dieron cuenta de que el ducto que aspira el agua para su circulación no tenía tapa, por lo que Leo y su padre fueron succionados.

El filtro succionó a Leo, el señor Luna rescató a su hijo e hizo maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero enfrentó una serie de eventos como la ausencia de equipo de reanimación o de servicios médicos en el parque, la falta de aviso oportuno por personal del parque a los servicios de urgencia 911, retraso en la llegada y traslado sin equipo adecuado en la ambulancia a la clínica particular Amerimed donde el menor falleció.

El doctor Luna ha acusado de negligencia e irregularidades en la investigación por parte de las autoridades, ya que el parque no dio aviso a la policía ni al Ministerio Público, además impidieron el traslado vía aérea del menor a la Ciudad de México para su atención.

Sumado a estas irregularidades, el señor Luna Calvo denunció que el vicefiscal de Quintana Roo de apellido Villareal ordenó que no se le entregara el cuerpo de su hijo si no firmaba un perdón.

"Me hinqué. Tuve que hincarme yo, ante la abogada y llorar para que me permitiera hacer una relatoría de hechos. Me hinqué y lloré. Luego me obligaron a firmar el perdón. Yo hablé con el vice fiscal y me dijo ´tengo la instrucción de no darte el cuerpo, si no firmas el perdón´. Y firmé".

Aunque el accidente de Leonardo se registró el sábado, la postura oficial por parte del parque llegó hasta el miércoles 31 donde a través de un comunicado lamentaron la muerte del menor y afirmaron que "en los más de 30 años que el Grupo Xcaret tiene operando parques, nunca se había suscitado un acontecimiento semejante".

El parque Xenses destacó que se encuentra conduciendo las investigaciones pertinentes para llegar a las últimas consecuencias. De este modo, reiteraron el apoyo a la familia y expresaron sus condolencias.

Aunque las autoridades de Protección Civil clausuraron de la atracción, no se informó si habrá una multa económica contra la empresa responsable, en tanto el parque sigue promocionando las atracciones para las vacaciones.

APOYO DEL GOBIERNO

Tras conocer del fallecimiento de Leonardo, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro escribió en su cuenta de Facebook, sus condolencias a la familia Luna Guerrero.

Además el mandatario estatal envió un avión para recoger a la familia el lunes por la mañana, y así regresarlos a Durango donde el miércoles se realizó una misa de cuerpo presente del menor.

En tanto, la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México (Socime) en un comunicado se unió a la pena que embarga a la familia del cardiólogo Luna Calvo y levantó su voz para hacer eco de las injusticias descritas, además de solicitar a la Fiscalía de Quintana Roo que actúe con pulcritud y responsabilidad en el esclarecimiento de los hechos.





