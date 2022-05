"La Tamaulipeca", esquema de Verástegui para abrir Secretaría de la Mujer

NUEVO LAREDO.- César "Truko" Verástegui anunció ante miles de mujeres neolaredenses que su gobierno contará con la secretaría de la Mujer, área con más recursos, personal humano suficiente, programas especialmente diseñados y capacidad de respuesta para atender los temas de este sector.

TAMBIÉN LEE: "TRUKO" VERÁSTEGUI VA POR APOYO A MUJERES EN PROGRAMAS SOCIALES DE TAMAULIPAS

"Me he reunido con muchas tamaulipecas como ustedes, maestras, enfermeras, amas de casa, activistas sociales, culturales, profesionistas, emprendedoras, de todos los sectores y todas coinciden en contar con un espacio que cuide, que atienda, que diseñe estrategias y esquemas para apoyarlas, me da mucho gusto anunciar que mi gobierno contará con la Secretaría de la Mujer".

En este sentido, presentó "La Tamaulipeca", esquema que engloba una serie de acciones en apoyo y defensa de las mujeres del Estado, donde además de la creación del área gubernamental antes mencionada, se suman programas como la pensión de 3 mil pesos a madres jefas de familia, más Casas Violeta para su protección, la Policía Violeta y el fortalecimiento de la Fiscalía.

Otros esquemas son las estancias infantiles, recuperar las escuelas de tiempo completo, unidades móviles para detectar cáncer de mama, el nuevo Hospital Materno-Infantil en Matamoros, becas educativas para madres jefas de familia entre otros.

El esquema presentado por Verástegui Ostos contempla la creación de la Secretaría de la Mujer, el programa a través del cual se aportarán tres mil pesos a madres jefas de familia, la creación de la policía violeta, más casas violetas para brindar protección a las mujeres que sufren violencia, el fortalecimiento de la fiscalía violeta, más y mejores estancias infantiles, recuperar escuelas de tiempo completo, así como poner a su disposición unidades móviles para detectar cáncer de mama.

De esta manera "El Truko" Verástegui engloba una serie de acciones que fueron planteadas por las mismas tamaulipecas durante los recorridos que el candidato realizó por las diferentes regiones de la entidad como parte de sus giras de proselitismo por la gubernatura del estado.

Con estas acciones se busca que las mujeres tamaulipecas tengan a su disposición programas, recursos e infraestructura humana suficiente para que sus necesidades sean atendidas de manera expedita y eficaz.

(djh)