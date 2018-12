La suerte traicionó a Germán: ganó casa en sorteo, pero asesinaron a su hijo

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 20/12/2018 07:00 p.m.

PUEBLA.- La alegría que debería invadir a la familia Picen por ser los ganadores de la residencia de la BUAP en Lomas de Angelópolis III, se vio eclipsada por la ausencia de Germán Picen Malcos, atropellado en agosto de este año sobre la autopista Puebla-Córdoba.

El miércoles por la noche, miles de personas deseaban escuchar su número de talón o nombre durante el sorteo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), pero el afortunado ganador fue Germán Picen Coyotl.

Con el número 106806 obtuvo la residencia amueblada y decorada, la cual está ubicada en Parque Gran Reserva de Lomas de Angelopolis III. A la puerta, tiene una camioneta Tiguan Trendline Plus 2018, además de un bono de mantenimiento por 150 mil pesos.

Cuando los organizadores del sorteo le marcaron, Germán Picen Coyotl recordó que en 2013 ganó un automóvil y en otra edición dinero efectivo por 5 mil pesos, motivo por el cual cada año participa en el sorteo.

Sin embargo, la familia Picen Malcos sigue de luto por la muerte de Germán, uno de sus cinco hijos, quien hace cuatro meses fue arrollado y murió.

"Me siento contenta, pero a la vez un poco triste, porque tiene cuatro meses que perdí a mi hijo, me lo mataron y pues a veces no se vale que la gente haga eso; pero tengo que echarle muchas ganas por mis cuatro hijos y mi esposo", expresó la señora Malcos.

A los 19 años de edad, Germán Picen ayudaba a sus padres, se desempeñaba como asesor funerario. Fue en la madrugada del 10 de agosto cuando lo atropellaron en la autopista Puebla-Córdoba, a la altura del puente de La Resurrección, en la capital poblana.

En medio de la tristeza que embargó a la familia el día de su entierro, decenas de carrozas los acompañaron para manifestar su solidaridad con la familia del gremio y el cariño que tenían por Germán, velado en Tlaltepango, perteneciente al municipio de San Pablo del Monte, del estado vecino de Tlaxcala.

Al punto llegaron las carrozas fúnebres que no transportaba cadáveres, sino a sus amigos, quienes lo acompañaron hasta el panteón de San Pablo del Monte, donde ahora descansa.

Este 2018, no sólo Germán encontró una nueva morada, también su familia tiene esa posibilidad al ser la ganadora de la residencia de la BUAP.

