La sombra duartista y fidelista que persigue a Ricardo Ahued, nuevo director de Aduanas

No somos pandilla de nadie, no somos pandilla de Javier Duarte, ni de este gobierno, ni de ninguno. Somos nada más pandilla de nuestras familias, de nuestros actos y de nuestros hechos. No venimos aquí a dialogar un tema tan importante como esta reforma (…). Ojalá que con esta reforma se logre un poco más de confianza de los electores que ya no quieren saber nada de nosotros