La salud, una prioridad en la que no se deben regatear recursos: "El Truko"

CD. VICTORIA.- Con el compromiso de construir y equipar un hospital, César Augusto Verástegui Ostos, candidato del PAN-PRI-PRD al gobierno de Tamaulipas, respondió a las quejas de los ciudadanos sobre la falta de servicios médicos.

TAMBIÉN LEE A LA SOCIEDAD, SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, NO PACIENTES DE CUARTA: VERÁSTEGUI

De gira por el municipio de González, el candidato de "Va por Tamaulipas" recibió la queja de los vecinos que para atender a sus enfermos deben de trasladarlos a Tampico o el Mante, lo cual es riesgo ya que no reciben una atención de emergencia, debido a la distancia que deben recorrer y los gastos que se generan.

El candidato sostuvo que el hospital no únicamente será equipado, sino que primeramente habrá de contar con las enfermeras, médicos, laboratoristas y demás personal para que funcione debidamente, además de que no faltará material de curación ni medicinas.

Así sostuvo que la salud es para todos una prioridad en la que el gobierno no debe regatear recursos y que al igual que en la educación se debe dar lo mejor.

"Me dicen que quieren el equipamiento del hospital de González para que no trasladen a los enfermos a Mante o Tampico es un compromiso que hago con ustedes, me comprometo a meter todo el personal y todo el medicamento que se necesite", señaló el "Truko" Verástegui, ante miles de simpatizantes que lo acompañaron en la presentación de sus propuestas para este municipio.

El candidato de la Coalición PAN, PRI y PRD afirmó que todos queremos un Tamaulipas con madre, con empleo, con seguridad, con inversiones, con dinero, bienestar, educación, salud, por ello en González, durante su gobierno, se construirá el hospital debidamente equipado.

César Verástegui dijo que es preocupante que obras prioritarias como son la construcción de hospitales en Madero y Matamoros se encuentran inconclusas, obras abandonadas debido a que el Instituto de la Salud para el Bienestar no ha cumplido con hacer las aportaciones que le corresponden.

Agregó que los avances logrados han sido posible por las aportaciones hechas por el Gobierno del Estado, pero la Federación no hace las que le corresponde para terminar los hospitales.

Por otra parte, una reunión que sostuvo con vecinos de colonias populares ofreció además generar las condiciones para hacer crecer la economía local, fomentar el desarrollo de emprendedores: "Para todos aquellos que quieran poner un negocio, todas aquellas mujeres que necesiten de un empleo, voy a hacer una bolsa de recursos para créditos, una parte a fondo perdido para que emprendan cualquier negocio", añadiendo que ya tiene la experiencia y el proyecto para hacerlo realidad.

rst