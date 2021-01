La ruta de la adopción en México; Montse encontró familia... en Austria

TLAXCALA.- Los primeros ocho años de vida de Montse ocurrieron en un contexto de violencia familiar, agresiones físicas y verbales por parte de sus padres cuando vivía en Tlaxcala. Hoy, casi cuatro años después y pese a la dificultad que enfrentan niñas, niños y adolescentes en México para encontrar una familia adoptiva, logró ser parte de una, pero del otro lado del mundo, en Austria.

Como Montserrat hay alrededor de 30 mil niñas, niños y adolescentes en más de mil albergues en todo el país que buscan formar parte de una familia, sin embargo, en México hay una falta de legislación y una ola de estigmas que no les permite acceder a este derecho.

El caso de Montse es un caso de éxito, platica Luis Peña, Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) del estado de Tlaxcala quién cuenta cómo sucedió, pese a todo pronóstico y a una pandemia que ha limitado cualquier proceso burocrático en este país.

Montse llegó al albergue en 2016 cuando tenía ocho años. Ella huyó de su casa pues sus padres la agredían de manera física y verbal, al grado de intentar quemarle las manos. El día en que huyó, vecinos la auxiliaron y la llevaron al DIF estatal, donde posteriormente fue traslada a un albergue para resolver su situación jurídica.

Luis Peña explica a La Silla Rota que, cuando un Ministerio Público, un juez o una jueza decide separar a un niño o niña de su familia, es porque vive en zonas de violencia muy complejas que ponen en peligro su vida.

Montse era una de ellas. La violencia que recibió llegó a un grado en el que ella misma decidió no volver con su familia y tras un largo juicio, un juez determinó que sus padres biológicos perderían la patria potestad y no habría ninguna posibilidad de que convivieran con ella. Así que Montse tenía todo el derecho de buscar una nueva familia; es aquí donde comenzó el calvario.

LOS ESTIGMAS DE LA ADOPCIÓN

Para Luis, el principal obstáculo a los que se enfrentan para concretar una adopción son los estigmas que hay al respecto.

"Es ese el primer problema que compartimos de tipo cultural en todo el país".

Luis explica que las personas que quieren adoptar en México están llenas de estigmas y creencias como, por ejemplo, la edad de los menores que buscan ser adoptados.

"La gente quiere adoptar, pero quiere adoptar bebés o niños pequeños y hay una falsa idea de que hay más para adoptar y lo cierto es que no. De los más de 30 mil niñas y niños que se encuentran en albergues, la gran mayoría oscila entre las edades de 5 y 13 años de edad. De pronto hay más adolescentes", explica.

Luis Peña, Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) del estado de Tlaxcala.

Además, dice, que esto hace que tengamos una cultura de la adopción basada en lo que uno quiere como adulto. Y de que el ofrecimiento como familia siempre es limitado.

Esto hizo más difícil la búsqueda de Montse por una familia, pues según una revisión a la base de datos que registra el estado, en Tlaxcala no había ninguna familia con el interés de adoptar una adolescente. El derecho de Montse de tener una familia escaló hasta el plano nacional y llegó hasta la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, donde también revisaron las bases de datos de cada estado para encontrar una familia con las necesidades requeridas. Sin embargo, tampoco hubo éxito.

LA ESPERANZA EN UNA ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Tras una larga búsqueda en el país para Montse, la esperanza se puso en Austria gracias con la Convención de la Haya e materia de adopción internacional.

Luego de una lucha burocrática y limitada por la pandemia del covid-19, la suma de esfuerzos por parte de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala, como la Procuraduría a nivel federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Poder Juidicial y las autoridades de Austria, lograron concretar la adopción de Montse.

Ante las pocas posibilidades de viajar por el covid, Montse conoció a su mamá adoptiva a través de videollamadas por zoom. Y fue hasta el 19 de noviembre que se vieron por primera vez.

"Esto nos enseñó que ninguna pandemia es excusa o pretexto para frenar la restitución de los derechos de la niñez", dice Luis Peña.

LA FALTA DE REGULACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN

Otro de los problemas, explica el procurador, es la falta de legislación en el tema a nivel federal y en lo local, pues sólo en 10 entidades del país, existen leyes en materia de adopción; uno de ellos es Tlaxcala.

Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, en enero del 2020, dijo en una entrevista con EFE que, quienes quieren adoptar se enfrentan a un marco legal y normas locales complejas.

"No exista una ley nacional que establece y homologa los procesos de adopción", lamentó.

Sin embargo, Luis también resalta que, aunque siga siendo una agenda pendiente para las y los legisladores del país, hay mucho por hacer de forma cultural.

"Mas que cambiar la ley, mucho es el tema cultural, y de siempre ver la adopción como un derecho del adulto a adoptar. No es así. Ver la adopción así, es entenderla como una respuesta al problema de un adulto. Es decir, creer que la figura de la adopción es para responder a un problema que tu hombre o mujer tienes por no poder concebir de manera biológica", dice y explica que la adopción es completamente un derecho de la niña, niño o adolescente que no tiene una familia.

Hoy ha sido un día muy feliz.



Después de pasar 4 años en un albergue, la adolescente Monserrat acudió a su audiencia en la que se resolvió favorablemente su adopción internacional.



¡Pronto se va a Austria con su mamá!



En plena pandemia esto parecía imposible, pero se logró. pic.twitter.com/kVbhjHPQht — Luis Peña (@Luis_p83) January 21, 2021

Según los datos abiertos del Sistema Nacional de Desarrollo Infantil de la Familia (DIF) revelan que, en 2020, 12 menores fueron adoptados en México. Casi el doble de los menores adoptados en 2019.